Nghệ An: Trung tâm ngoại ngữ STD Links đã được vào trường học ở TP. Vinh dạy Demo

Cụ thể theo thông tin từ một số phụ huynh thì, dù Trung tâm ngoại ngữ STD Links (Địa chỉ ở số 18, đường Lê Văn Miến, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) mới chỉ nạp hồ sơ ứng tuyển để được vào giảng dạy tiếng Anh tăng cường trong trường học năm 2023-2024 nhưng thực tế đã dạy Demo tiếng Anh tăng cường cho một số lớp học ở các các trường trên địa bàn TP. Vinh. (Demo là tên viết tắt của từ “Demonstration” và tạm dịch là trình diễn hay phiên bản trình diễn thử, dùng thử với mục đích quảng cáo).

Theo tìm hiểu thì Trung tâm ngoại ngữ STD Links được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho phép thành lập theo Quyết định số 1110 ngày 1/8/2023; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục số 1120 ngày 3/8/2023; Công văn 1797 ngày 4/8/2023 về việc cho phép phối hợp tổ chức Chương trình tăng cường tiếng Anh năm học 2023-2024. Nghĩa là trung tâm trên mới thành lập được hơn 2 tháng.

Trung tâm ngoại ngữ STD Links được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho phép thành lập theo Quyết định số 1110 ngày 1/8/2023 (Ảnh TT).

Được biết trước đó, thông tin tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói: Sở này đã thành lập tổ thẩm định để rà soát và yêu cầu các trung tâm phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ quốc tế, văn bản gốc theo quy định. Kết quả có 10 trung tâm cung cấp bản scan nhưng không có bản gốc. Vì vậy Sở đã yêu cầu những đơn vị này dừng việc liên kết dạy tăng cường vào các trường. Hiện toàn tỉnh Nghệ An có 34 Trung tâm tiếng Anh tăng cường.

Nói về trách nhiệm trong việc thẩm định cấp phép và hậu kiểm các trung tâm ngoại ngữ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho rằng: Hiện nay, Sở sẽ tổ chức thẩm định hai nội dung: Thứ nhất là chương trình đó phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép và sẽ được Bộ hoặc Sở thẩm định; Thứ hai về đội ngũ giáo viên quy định, đối với giáo viên người Việt Nam thì có 6 loại hồ sơ, trong khi giáo viên người nước ngoài có 7 loại hồ sơ. Sau khi thẩm định đủ hai điều kiện nói trên thì Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản đối với các trung tâm đủ điều kiện tổ chức dạy tăng cường vào nhà trường. Đồng thời, Sở sẽ yêu cầu là các Trung tâm dạy tiếng anh tăng cường không vi phạm nội dung mà Sở đã phê duyệt.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng khẳng định: Đến ngày 10/10 các Phòng Giáo dục & Đào tạo các địa phương chỉ mới tổ chức phê duyệt cho các trung tâm vào tăng cường ở nhà trường. Nghĩa là thời điểm hiện tại phòng giáo dục chưa phê duyệt bất kỳ trung tâm để tổ chức hoạt động dạy tăng cường.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn