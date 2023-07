Nghệ An: Thí sinh gãy tay được giám thị chép hộ bài thi, kết quả thế nào?

Thủ khoa ở Nghệ An đều là học sinh trường huyện Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh Nghệ An năm nay có 591 điểm 10, trong đó, môn có điểm 10 nhiều nhất là giáo dục công dân, với 500 em. Ngoài ra, lịch sử có 37 em, ngoại ngữ 36 em, hóa học 8 em, sinh học 6 em, vật lý 3 em và địa lý có 1 em đạt điểm 10. Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tại tỉnh Nghệ An là em Cao Duy Thông - cựu học sinh Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, với 56,65 điểm. Đáng chú ý, các thủ khoa ở Nghệ An tại các khối khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đều là học sinh trường huyện.