Nghệ An: Sôi nổi “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tại xã Châu Tiến huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam, 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/2005-19/8/2023). Đây là xã được chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Một tiểu phẩm mang tên “nỗi đau tệ nạn ma túy” tại ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu)

Châu Tiến là xã vùng sâu, vùng xa, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Quỳ Hợp, cách trung tâm huyện khoảng 25km, có 652 hộ, 2.680 nhân khẩu, trong đó dân tộc Thái chiếm 95% dân số.

Đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế phát triển còn chậm. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự quan tâm phối hợp của các ngành cấp trên, đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của người dân có nhiều chuyển biến, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn luôn được chú trọng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được phát huy.

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Hàng năm, Công an xã đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44 ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” theo hướng xã hội hoá công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Cùng với việc xây dựng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, UBND xã đã xây dựng 03 mô hình nhằm làm thay đổi tập quán và lối sống của bà con nhân dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương đó là mô hình "Tiếng kẻng bình yên"; “Hộp thư tố giác tội phạm”; “Kiểm điểm người vi phạm trước dân”; “Camera an ninh và đèn đường thắp sáng” và mô hình "Trồng cỏ và chăn nuôi trâu, bò nhốt".

Toàn cảnh ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Châu Tiến (huyện Quỳ Hợp)

Bên cạnh đó, Công an xã đã duy trì, mở rộng kênh tương tác trực tuyến (Zalo, Facebook) với người dân; rà soát, thiết lập kênh tương tác nhằm tuyên truyền đến người dân những thông tin cần thiết liên quan đến công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở. Châu Tiến từ một địa phương yếu kém về ANTT thì đến nay xã đã là một đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Tại Ngày hội, Đoàn xã Châu Tiến được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng giấy khen; 1 tập thể, 2 cá nhân được UBND huyện khen thưởng và UBND xã Châu Tiến đã khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Tại xã Quỳnh Văn huyện Quỳnh Lưu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2023”. Tại ngày hội, các đại biểu, cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Văn đã ôn lại truyền thống 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

Trong những năm qua xã Quỳnh Văn luôn xác định tổ chức hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì vậy dưới sự tham mưu của Ban công an, xã Quỳnh Văn đã thành lập ra mắt rất nhiều mô hình đảm bảo ANTT tự như “Tổ tự quản đảm bảo ANTT”, “Xã sạch về ma túy”; “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự”; “Camera an ninh trên các tuyến đường”; “Trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội” “ Hòm thư tố giác tội phạm”... đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, nhận thức rõ được tác hại của tai tệ nạn xã hội đối với gia đình và xã hội, nhân dân địa phương tham gia tích cực vào công tác đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp nhiều thông tin cho Ban công an triệt phá các tụ điểm đánh bài ăn tiền, trộm cắp tài sản, đảm bảo bình yên thôn xóm, góp phần xây dựng xã Quỳnh Văn về đích NTM nâng cao trong năm 2022.

Đoàn xã Châu Tiến được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng giấy khen có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát triển sâu rộng và mang lại hiệu quả cao, thời gian tới xã Quỳnh Văn xác định sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp thực hiện của Chính quyền và MTTT các đoàn thể đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân về trách nhiệm, vai trò, tác dụng của công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời nhân rộng các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm tạo sức lan toả mạnh mẽ để huy động người dân tích cực tham gia phong trào.

Nhân dịp này, UBND xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu) đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tác giả: Phan Giang - Như Thủy

Nguồn tin: Báo Công lý