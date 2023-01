Nghệ An: Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chợ tấp nập siêu thị vắng vẻ

Đến ngày 27/1, tức mùng 6 Tết, hầu hết các siêu thị, cửa hàng ở Nghệ An đã mở cửa trở lại nhưng người dân vẫn tìm đến các chợ truyền thống nhiều hơn để mua các loại thủy hải sản tươi sống và rau xanh.

Thủy hải sản, rau xanh vẫn đắt hàng

Tại chợ Vinh (TP. Vinh), cá thu, cá trắm đen, cá leo, tôm sông loại to... là những mặt hàng bán chạy nhất. Bà Hồng- tiểu thương bán cá lâu năm tại chợ Vinh cho biết, giá các loại cá tươi sống vẫn còn cao nhưng đã giảm nhẹ so với ngày mồng 2, mồng 3 Tết, khi nhiều người bán hơn như cá thu loại 1 giá bán bình quân từ 270.000 - 320.000 đ/kg; cá trắm to loại 5 - 7kg/con giá bán từ 80.000-110.000 đ/kg, tôm sông loại vừa có giá từ 170.000 - 220.000 đ/kg...

Sau nhiều ngày Tết, nhiều gia đình tìm hải sản, cá, rau xanh để đổi món

Lượng khách mua chỉ tập trung vào sáng sớm, khoảng hơn 10h sáng chợ vãn vì thế không khí mua bán rất khẩn trương.

Tương tự tại chợ Quang Trung (TP. Vinh), tiểu thương hàng tươi sống cho biết đã họp chợ từ chiều mùng 1 Tết, từ chiều mồng 3 đến hôm nay thì số sạp mở cửa nhiều hơn, sức mua tốt.

Theo ghi nhận, giá các loại thịt gia súc, gia cầm tươi sống tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết. Thịt bò thăn giá dao động từ 240.000 - 270.000 đ/kg, thịt bò bắp 250.000 - 280.000 đ/kg; thịt lợn mông sấn tăng nhẹ khoảng 10.000 - 20.000 đ/kg, cụ thể giá bán lẻ dao động từ 120.000 - 150.000 đ/kg.

Trong khi đó, không khí tại các siêu thị vắng hơn và hàng hóa vẫn được đảm bảo. Chị Thu Huyền ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh), cho biết không nghĩ hàng hóa ở siêu thị lại dồi dào và tươi ngon như vậy.

Hàng hoá ở siêu thị vẫn dồi dào nhưng sức mua sau Tết chưa cao

"Các năm trước, tôi đều trữ các loại rau, củ trong nhà đến mùng 10 mới đi chợ. Do trữ lâu nên rau các loại cũng héo, phải bỏ đi rất nhiều. Từ Tết năm nay tôi không trữ nữa mà yên tâm mua vừa đủ...", chị Huyền chia sẻ khi đang đi mua sắm tại siêu thị Vinmart gần nhà.

Theo ghi nhận tại một số siêu thị Winmart, BigC, Lotte... người dân đã bắt đầu mua sắm ngay trong những ngày đầu của năm mới, nhưng sức mua bắt đầu tăng từ mùng 5 Tết. So với mặt bằng giá ở chợ, giá rau củ ở các siêu thị không biến động nhiều.

Một số nhóm hàng như sản phẩm chay, trái cây, rau củ... được siêu thị tăng nguồn hàng, giá khuyến mãi mạnh để phục vụ khách hàng cần chế độ ăn cân bằng, thanh lọc cơ thể sau Tết.

Lượng hàng về chợ truyền thống tăng nhanh

Thời điểm này, tại khu vực chợ đầu mối TP. Vinh, giá cả hàng hoá rau xanh, củ quả đã hạ nhiệt hơn những ngày trước Tết và lượng hàng nhập chợ đầu mối bắt đầu tăng, dù vẫn chỉ bằng khoảng 30 - 55% so ngày thường.

Giá cả các mặt hàng tươi sống có tăng nhẹ so với thời điểm trước Tết

Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết: “Ngay từ mồng 1 Tết, chợ Vinh đã có bà con bán hàng nhưng chỉ phía ngoài chợ. Đến hôm nay, bà con tiểu thương đã vào hẳn trong chợ, tình hình mua bán đã cơ bản trở lại bình thường, giá cả ổn định…”.

Giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả, trái cây nhìn chung ổn định, nguồn cung rau, củ, quả tại các địa phương dồi dào, giá tăng nhẹ so với những ngày trước Tết, cụ thể: Rau cải 15.000 đ/kg; ngọn mồng tơi 10.000-12.000 đ/bó, bí xanh 20.000 đ/kg... So cùng kỳ năm trước, giá các mặt hàng rau, củ, quả đa số tăng, giảm phổ biến từ 3.000 - 10.000 đ/kg.

Theo Ban quản lý chợ đầu mối TP. Vinh, so với ngày thường, sức bán trong 2, 3 này trở lại đây chỉ ở mức trung bình, chủ yếu là bán hàng còn tồn.

Báo cáo nhanh của Sở Công Thương Nghệ An cho thấy, nhu cầu mua sắm ngày Tết của người dân đã dần trở lại bình thường, các mặt hàng chủ yếu được người dân mua nhiều là hàng rau, củ, quả và một số thực phẩm tươi sống.

Sở Công Thương Nghệ An cũng dự báo, trong ngày mùng 5, mùng 6 Tết tất cả hệ thống siêu thị, chợ dân sinh cơ bản hoạt động trở lại như ngày thường nên nguồn cung dồi dào hơn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân sau khi trở lại và chuẩn bị cho những ngày đi làm đầu năm.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn