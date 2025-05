Nghệ An: Nỗ lực lưu giữ nghề bánh gai xứ dừa truyền thống

Your browser does not support the video tag.

Video các công đoạn làm bánh gai ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Với nỗ lực không để nghề truyền thống mai một, nhiều hộ gia đình vẫn bám nghề, nhờ vậy bánh gai xứ dừa đến nay trở thành sản phẩm đặc trưng có thương hiệu.

Những chiếc bánh gai được tạo ra từ những nguyên liệu đặc trưng sẵn có tại địa phương. Cái tên "bánh gai xứ dừa" cũng phần nào nói lên điều đó.

Nguyên liệu để làm ra những chiếc bánh gai xứ dừa truyền thống nức tiếng ở Tường Sơn là bột gạo nếp, lá gai, đậu xanh, cùi dừa khô, đường kính.

Qua những bàn tay khéo léo, những chiếc bánh gai dần hình thành. Những chiếc bánh gai dẻo, thơm, ngon được tạo hình bằng lá chuối khô rồi được đưa vào nồi để hấp chín.

Mỗi nồi như thế này chữa khoảng 200 chiếc bánh gai, bánh gai sau khi được hấp chín sẽ có mùi thơm dịu đặc trưng của mùi lá chuối.

Chủ tịch UBND xã Tường Sơn Nguyễn Tài Quý thông tin, để giữ gìn và phát huy nghề làm bánh gai truyền thống, địa phương đã lập ra một Hợp tác xã với 14 hộ gia đình tham gia. Việc lập ra Hợp tác xã nhằm cố kết các hộ gia đình làm nghề, hỗ trợ, thúc đẩy nhằm lưu giữ và phát huy nghề làm bánh gai của địa phương.

Chủ nhiệm Hợp tác xã bánh gai xứ dừa Bùi Thị Lan cũng là một trong những hộ gia đình có cơ sở sản xuất bánh gai truyền thống khá quy mô. Điều đặc biệt, từ những chiếc bánh gai truyền thống ấy, chị Lan đã nỗ lực đưa sản phẩm bánh gai Tường Sơn lên sản phẩm OCOP, từ sản phẩm đạt 3 sao nay đã đạt 4 sao.

Nhờ những nỗ lực ấy, gia đình chị Lan cũng như nhiều hộ gia đình làm bánh gai truyền thống đã phần nào "gỡ khó" cho nghề này trước những thách thức về nguy cơ mai một.

"Cái khó khăn nhất hiện nay đó là việc làm sao có thể kéo dài thời gian sử dụng cho sản phẩm, bởi nguyên liệu sạch, không hóa chất, không chất bảo quản, nên thời hạn sử dụng chỉ trong 3 ngày. Nếu hàng hóa vận chuyển đi xa cũng khá nan giải cho cơ sở sản xuất..." - chị Lan bộc bạch.

Qua thời gian, nghề truyền thống bánh gai xứ dừa, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn luôn được nhiều hộ gia đình gìn giữ phát huy, nâng tầm thương hiệu, trở thành sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn