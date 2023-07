Nghệ An: Ngư dân trúng đậm cá mu, cá bạc má thu về hàng trăm triệu đồng

Theo Chi cục Thủy sản Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng đánh bắt hải sản trên biển đạt gần 102.000 tấn hải sản các loại, bằng 55,58 % so với kế hoạch năm, bằng 103,59 % so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, giá trị hải sản thu về ước khoảng 2.000 tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An hiện có 3.469 tàu cá, với tổng công suất 654.224 CV, trong đó, số tàu cá trên 15m có 1.762 chiếc. Nhiều năm qua, ngư dân Nghệ An đã đầu tư công nghệ hỗ trợ đánh bắt hiện đại, như nâng cấp ánh sáng bằng đèn Led, máy dò cá, tời thủy lực... nên hiệu quả khai thác ngày càng cao.