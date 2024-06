Nghệ An: Một ngư dân bị mất tích trên biển

Vào khoảng 2 giờ ngày 9-6, thuyền đánh cá do ông Hồ Văn Cậy, sinh năm 1967, trú tại xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An làm chủ phương tiện (có vợ là bà Nguyễn Thị Luật, sinh năm 1971 đi cùng) đang khai thác hải sản tại khu vực vùng biển huyện Nghi Lộc, do sơ suất nên bà Luật bị rơi xuống biển, ông Cậy đã nhảy xuống cứu vợ.

Tuy nhiên, sau khi vớt được bà Luật, ông Cậy đã bị sóng biển cuốn trôi và mất tích.

Phương tiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia tìm kiếm người mất tích trên biển.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển thông báo cho các phương tiện tàu cá trên địa bàn đang đánh bắt hải sản ở khu vực lân cận để tham gia tìm kiếm người mất tích.

