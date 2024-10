Nghệ An: Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy; Đại tá Lê Văn Thái; Đại tá Trần Ngọc Tuấn; Đại tá Nguyễn Đức Cường cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Toàn cảnh Lễ công bố

Căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ và trước yêu cầu thực tiễn công tác, trên cơ sở đối chiếu các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp, thống nhất quyết định về công tác cán bộ đối với 13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện; điều động và bổ nhiệm 10 đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã; điều động 52 cán bộ cấp phòng, Công an cấp huyện đến nhận công tác tại Công an cấp xã (chủ yếu là địa bàn miền núi rẻo cao).

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, nhằm tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an và xây dựng Công an cấp xã chính quy, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Công an tỉnh Nghệ An đã làm tốt chủ trương này.

Các đại biểu dự buổi lễ

Qua nắm tình hình, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các đơn vị, địa phương rà soát, xem xét kỹ từng trường hợp cán bộ, để có quyết nghị điều động cán bộ phù hợp với hoàn cảnh, nguyện vọng và yêu cầu công tác. Đây là chính sách, sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để tạo điều kiện cho cán bộ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác.

Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh thông qua các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện và điều động cán bộ đến công tác tại Công an cấp xã

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện và các đồng chí được điều động, bổ nhiệm chức danh Công an xã đợt này. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động Lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện và tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Công an cấp xã và tặng hoa chúc mừng

Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Đối với các đồng chí Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện được điều động lần này cần khẩn trương tiếp cận môi trường, địa bàn công tác mới, tiếp tục phát huy tối đa năng lực, sở trường, kinh nghiệm, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, bằng kinh nghiệm công tác nhiều năm tại đơn vị cũ, các đồng chí tiếp tục chia sẻ, phát huy thêm những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả tại đơn vị mới.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động cán bộ đến công tác tại Công an cấp xã

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động cán bộ đến công tác tại Công an cấp xã

Đối với các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Công an cấp xã và các đồng chí được điều động đến Công an cấp xã, tại địa bàn, vị trí công tác mới, cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, cộng sự với trưởng Công an cấp xã và cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách. Chủ động khắc phục khó khăn, sớm hòa nhập với môi trường công tác mới và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Đề cao tinh thần phục vụ Nhân dân với phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, không ngừng nghiên cứu, trau dồi kiến thức xã hội, phong tục, tập quán, nắm chắc tình hình địa bàn, trọng dân, gần dân, sát dân…

Tác giả: Phạm Thủy - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn