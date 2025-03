Nghệ An gỡ thủ tục để trả nốt 680 tỉ đồng nợ bồi thường mở rộng quốc lộ 1

Dự án cải tạo, mở rộng tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài hơn 73km, được thực hiện từ năm 1994 - 1996 và lần hai từ năm 2012 - 2014. Thời điểm đó, tỉnh Nghệ An đã thu hồi đất của hàng trăm hộ dân, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Năm 2020 dự án đã được cấp bổ sung hơn 222 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để ưu tiên cho các trường hợp sử dụng đất trước năm 1982, đủ điều kiện bồi thường theo quy định của pháp luật (được kết luận qua giải quyết đơn thư, khiếu nại). Đến cuối năm 2023, Chính phủ tiếp tục bổ sung 1.275 tỉ đồng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Nghệ An.