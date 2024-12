Nghệ An giảm 234 đơn vị hành chính so với năm 2017

Tính đến tháng 10/2024, Nghệ An có 76 cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện với 716 đơn vị cấp phòng trực thuộc, giảm 45 đầu mối so với thời điểm tháng 6/2017. Toàn tỉnh hiện có 1.716 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 234 đơn vị so với năm 2017.

Cùng với đó đã giảm 7 cấp phó tại các sở, ban ngành cấp tỉnh; giảm 69 cấp phó phòng thuộc các sở, ban, ngành; giảm 13 cấp phó các huyện, thành, thị và đảng ủy trực thuộc; giảm 97 cấp phó tại MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Bên cạnh đó, các đơn vị hành chính chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định được sắp xếp, sáp nhập gắn với tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư.

Nghệ An cũng đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập để giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện (từ 21 xuống còn 20 huyện, thành, thị), giảm 68 đơn vị hành chính cấp xã (từ 480 xuống còn 412 xã, phường, thị trấn); giảm 2.087 khối, xóm, bản (từ 5.884 xuống còn 3.797 khối, xóm, bản).

Tổng số biên chế toàn tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2021 giảm 7.180 người, từ 68.899 người xuống còn 61.719 người, đạt tỷ lệ giảm 10,4%; trong đó, khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giảm 207 biên chế; khối chính quyền giảm 6.973 biên chế.

Tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 thực hiện đảm bảo theo lộ trình đề ra. Tính theo số liệu biên chế giao năm 2025, khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã giảm 71 công chức, giảm 21 viên chức; khối chính quyền giảm 102 công chức, giảm 4.737 viên chức.

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh thực hiện tinh giản biên chế đối với 4.576 người, trong đó, 151 công chức, 3.653 viên chức, 772 công chức cấp xã.

Đến nay, 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phân loại công chức, viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp bố trí lại cơ cấu công chức, viên chức theo hướng tăng tỷ lệ nhóm chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó, nhóm chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 60% đối với công chức và ít nhất 65% đối với viên chức.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn