Nghệ An: Công trình hàng trăm tỷ chưa hoàn thành, hệ thống cây xanh đã chết khô

Vừa qua, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của cử tri về tình trạng hệ thống cây xanh chết khô dọc hai bên vỉa hè của tuyến đường giao thông trục chính tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo quan sát của PV, tại đây hơn 500 cây Giáng Hương được chọn trồng cho dự án. Hai bên vỉa hè tuyến đường dài 2,3km hàng loạt cây chết khô đứng trơ trụi, vỏ cây bong tróc và có dấu hiệu bị mối mọt ăn. Một số cây còn lá cũng chỉ lưa thưa và không biết chết khi nào.

Dự án đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành với tổng mức đầu tư lên tới 149,479 tỷ đồng

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư huyện Nghi Lộc – Lê Văn Đức cho biết, dự án tuy đã đưa vào sử dụng nhưng chưa nghiệm thu bàn giao. Mùa này sẽ rụng lá còn cây nào chết thì được thay thế sau.

Được biết, tuyến đường này nằm trong đoạn từ Km1+560 đến Km2+370,85, thuộc dự án "Đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành" với tổng mức đầu tư lên tới 149,479 tỷ đồng, do UBND huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư. Trong đó, hạng mục trồng cây xanh, thuộc gói thầu xây lắp, có giá dự toán 62,453 tỷ đồng (riêng phần trồng cây xanh được phân bổ hơn 4 tỷ đồng). Nguồn vốn cho dự án này được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mặc dù dự án chưa nghiệm thu, hoàn thành nhưng hệ thống cây xanh đã chết hàng loạt

Dự án có tổng cộng 4 đoạn tuyến và hiện tại mới thực hiện đoạn từ Km1+560 đến Km2+370,85. Gói thầu đoạn tuyến được thực hiện 2 giai đoạn, giai đoạn 1 làm phần nền đường chính vào năm 2020. Hệ thống cây xanh cùng hệ thống mương, cống và vỉa hè…được thực hiện vào tháng 2 năm 2022.

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc – Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đây là dự trọng điểm của huyện nên rất lo lắng về vấn đề này. Việc hàng loạt cây xanh chết thì phía huyện cũng đã nắm được và đang làm việc và giao cho Ban quản lý dự án rà soát lại.

Hàng loạt cây chết khô đứng trơ trụi, vỏ cây bong tróc và có dấu hiệu bị mối mọt ăn

Cũng theo Ban quản lý dự án huyện Nghi Lộc, dự án là đường đô thị nên do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý chất lượng, thay vì Sở Giao thông vận tải. “Dự án này do huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư nhưng khi bàn giao phải xin phép Sở Xây dựng”

Trước đó, vào ngày 26.8.2022, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc - Nguyễn Tiến Dũng đã ký quyết định số 3953/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01 thuộc dự án “Xây dựng đường giao thông trục chính đô thị Tam Quan - Hành.” Gói thầu này bao gồm toàn bộ phần xây lắp công trình đường tuyến Km1+560 - Km2+370,85.

Theo lý giải Ban quản lý dự án huyện Nghi Lộc thì do mùa này cây rụng lá

Nhà thầu thực hiện gói thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Việt (địa chỉ: Số 11A, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) với giá trúng thầu là 62.410.368.000 đồng (62,41 tỷ đồng), trong khi giá dự toán là 62.452.783.000 VNĐ, tiết kiệm cho ngân sách 42.415.000 VNĐ.

Trong dự án "Đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành," nhiều gói thầu đã được tổ chức đấu thầu và trúng thầu với kết quả: Ngoài gói thầu toàn bộ phần xây lắp công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Việt đảm nhận thì gói thầu liên quan đến khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công đã được trúng thầu bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 8, hợp đồng được ký kết vào ngày 31.03.2022.

Một số cây còn lá cũng chỉ lưa thưa.

Gói thầu số 03, chuyên về tư vấn giám sát thi công xây dựng, thuộc về Công ty CP Nhữ Gia. Cuối cùng, gói thầu số 04, liên quan đến tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, đã được Công ty CP Tư vấn và Xây dựng 236 trúng thầu, với hợp đồng được ký kết vào ngày 27.01.2022.

Tác giả: Nguyễn Tú - Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn