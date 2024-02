Nghệ An: Chủ hàng hoa, cây cảnh lo lắng khi cận kề Tết hàng vẫn còn nhiều

Your browser does not support the video tag.

Đìu hiu chợ hoa, cây cảnh Tết đêm 7/2 (28 Tết âm lịch)

Dù đã là 28/12 , chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời khắc đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng hàng chục điểm bán hoa, cây cảnh tại TP Vinh đang rơi vào tình trạng hàng hóa vẫn chồng chất, người mua đìu hiu.

Đêm 7/2, tại TP Vinh xuất hiện mưa và lạnh, đường nội thị vắng người đi lại, các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết trầm lắng.

Mưa lạnh khiến nhiều chủ điểm bán cây cảnh phục vụ Tết co ro, buồn bã.

Nhiều người ở xa, chở hàng hoa cây cảnh về TP Vinh bán, đêm áp Tết co ro trong căn chòi được quây tạm bằng bạt nilon. Hàng còn nhiều, họ vẫn bám trụ mưa rét để mong bán hết hàng...

Để chống lại mưa, lạnh nhiều người đốt lửa sưởi ấm, cố gắng chợp mắt nghỉ ngơi tạm bợ qua ngày trên những vỉa hè để bán cây cảnh phục vụ Tết.

Dạo một vòng quanh TP Vinh, ở các điểm bán hoa, cây cảnh Tết thì hiếm hoi lắm mới bắt gặp có người vào xem và hỏi mua như thế này.

Có điểm bán quây bạt lại, còn chủ bán chẳng thấy đâu...Mưa lạnh, khách đìu hiu khiến họ dường như không muốn bám trụ.

Hình ảnh khu vực bán hoa cây cảnh trên tuyến đường Đại lộ Lê Nin không có một bóng khách hàng.

Qua tiếp xúc một số chủ bán hàng cho biết, sức mua năm nay giảm mạnh, dù đã ngày 28 Tết nhưng hàng vẫn còn chồng chất. Chỉ hi vọng sang 29 Tết, bán nốt trong ngày rồi lời lỗ gì cũng phó mặc để kịp về quê ăn tết với gia đình

Một vài người vẫn cố gắng đội mưa, lạnh để đi "ủng hộ" các tiểu thương, nhà vườn bán hoa, cây cảnh dịp Tết.

