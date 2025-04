Nghệ An: Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

Kinh doanh gặp khó, nhiều cửa hàng đóng cửa

Là một trong những tuyến phố vốn sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, sau khi được đầu tư hạ tầng, đường Nguyễn Văn Cừ trở thành khu vực "đất kim cương".

Có thời điểm giá đất ở đây lên tới 100 - 200 triệu đồng/m2. Chính vì thế, giá mặt bằng cho thuê ở đây cũng cao hơn so với mặt bằng chung của thành phố.

Hầu hết các gia đình cho thuê nhà với giá hàng chục triệu đồng/tháng tùy vào diện tích hoặc thuê nguyên căn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh ế ẩm, nhiều người thuê trả lại ki ốt, giá cho thuê cũng giảm xuống.

Nhiều vị trí tại đường Nguyễn Văn Cừ khá đẹp nhưng không có người thuê.

Vòng quanh tuyến đường này, không khó để bắt gặp cảnh nhiều cửa hàng, ngôi nhà đóng cửa im lìm, bên ngoài treo biển sang nhượng hoặc cho thuê mặt bằng.

Ngoài ra, theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ đường Nguyễn Văn Cừ, mà nhiều mặt bằng tại các tuyến phố lớn ở trung tâm Tp.Vinh như: Đường Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Nin… cũng đóng cửa, trở nên vắng lặng.

Vào giờ cao điểm nhưng rất ít khách hàng ghé các ki ốt mua hàng hay yêu cầu dịch vụ. Số lượng xe máy, ô tô đậu trước các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng thưa thớt, lác đác.

Theo một số tiểu thương, ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội, khách hàng mua sắm nhiều hơn qua mạng, trên các trang mua bán trực tuyến như Tiki, Shopee, Lazada, TikTok… Chính vì thế mà các cửa hàng truyền thống dần bị mất khách và trở nên ế ẩm.

Lượng khách ít, phí vận hành và thuê mặt bằng cao, kinh doanh ế ẩm.

Theo Cục Thống kê Nghệ An, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2025 trên địa bàn Nghệ An giảm 0,44% so với tháng trước, tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2024.

Có 6/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước đó là: Giao thông giảm 1,47%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,7%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 0,2%; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,09%; Bưu chính viễn thông, Hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,01%.

Có 3/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là: Đồ uống và thuốc lá; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,04%. Có 2/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá bình ổn so với tháng trước là: Giáo dục; Thuốc và dịch vụ y tế.

Thống kê cho thấy, trong quý I/2025, Nghệ An có 86 doanh nghiệp giải thể; 848 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm so với cùng kỳ.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,5%

Trong cuộc họp tháng 3/2025, để tháo gỡ những khó khăn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải chủ động, nâng cao trách nhiệm, rà soát kỹ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và nhiệm vụ đột xuất để xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, khoa học.

Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao, đánh giá rõ kết quả đạt được, nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành gắn với trách nhiệm công vụ của từng tập thể, cá nhân, xem đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại, thực hiện sắp xếp, bố trí và sàng lọc cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Các tổ công tác chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng năm 2025 tăng cường hoạt động theo nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra để đóng góp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,5% của tỉnh.

Tuyến phố Nguyễn Văn Cừ vốn sầm uất nay vắng khách đến mua hàng.

Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức cần xác định rõ tư tưởng, lập trường vững vàng, trách nhiệm, vai trò để thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, chủ động triển khai xây dựng Đề án chi tiết không tổ chức cấp huyện, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cũng như thời gian phải hoàn thành cho các Sở, ngành được giao làm chủ đầu tư đối với từng dự án. Bên cạnh đó, yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nhiều chủ cửa hàng buộc phải chấp nhận chuyển nhượng mặt bằng và tìm địa điểm có chi phí thấp hơn.

Ngày 26/3/2025, UBND tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng về việc rà soát, nghiên cứu, định hướng sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các tổ đã triển khai nhiệm vụ, thực hiện đúng theo định hướng tập thể UBND tỉnh đã bàn bạc, thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các tổ công tác tiếp tục bám sát cơ sở, tuyên truyền động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng và xử lý những nội dung vượt quá thẩm quyền cấp huyện để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Tỉnh uỷ quyết định khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

