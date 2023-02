Nghệ An: Chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong công tác nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non

Tại Công văn số 830/UBND-KGVX ngày 20/2/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc phối hợp triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 423/BGDĐT-GDMN ngày 7/2/2023 về việc phối hợp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở Giáo dục mầm non.

Nhằm thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non tại cơ sở Giáo dục mầm non (GDMN), tại Công văn 423/BGDĐT-GDMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở GDMN tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo hướng dẫn của Bộ về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong các cơ sở giáo dục.

Công tác nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở GDMN cần đảm bảo đúng quy định tại Chương trình GDMN về số bữa ăn đáp ứng nhu cầu khuyến nghị, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi; tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; thời gian tổ chức ăn cho trẻ thực hiện theo lịch sinh hoạt hàng ngày; không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN.

Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện hợp đồng lao động đối với nhân viên nấu ăn đảm bảo số lượng, chất lượng. Đối với các cơ sở GDMN công lập ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn, sử dụng kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP để hỗ trợ cho nhân lực tổ chức nấu ăn.

Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp với gia đình để bảo đảm các điều kiện tổ chức nuôi dưỡng và thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ; huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN. Duy trì và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nguồn nhân lực của các bếp ăn tại cơ sở GDMN để tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý cơ sở GDMN trong công tác xây dựng khẩu phần, thực đơn cho trẻ em mầm non và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc bảo đảm ATTP; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên nấu ăn về tổ chức bữa ăn bán trú và thực hiện các quy định trong công tác tổ chức nuôi dưỡng cho trẻ em tại cơ sở GDMN.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và sự tham gia giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ em trong việc bảo đảm chất lượng bữa ăn và ATTP; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong công tác nuôi dưỡng cho trẻ tại các cơ sở GDMN.

