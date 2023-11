Nghệ An: Bắt lô hàng xúc xích đông lạnh không có hóa đơn chứng từ

Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An vừa qua đã phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu- Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra phương tiện ôtô khách mang biển kiểm soát 72F-000.67 do ông Nguyễn Văn Hoài có địa chỉ tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện phương tiện đang vận chuyển 200kg xúc xích đông lạnh. Toàn bộ số hàng đã bốc mùi hôi thối. Chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Đội QLTT số 1 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoài và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên. Tổng trị giá thu phạt 30.000.000 đồng.

Cơ quan chức năng tiêu hủy lô hàng vi phạm.

Được biết, trong thời gian tới, Đội QLTT số 1 nói riêng và Cục QLTT tỉnh Nghệ An nói chung sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm; thông qua kiểm tra kết hợp tuyên truyền đến người kinh doanh, người tiêu dùng chú trọng lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng khi sử dụng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn