Nghệ An: 50 cán bộ y tế được trao tặng danh hiệu 'Thầy thuốc ưu tú'

Ngày 23/2, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) và đón nhận các danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Giám đốc Sở Y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp như lời Bác Hồ dạy: “Lương y phải như từ mẫu”.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung đã ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của ngành Y tế Nghệ An kể từ ngày thành lập.

Ngày 23/3/1946, tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khóa I, đã quyết nghị thành lập Ban Y tế Nghệ An; đây cũng chính là ngày thành lập ngành Y tế Nghệ An.

Sau 79 năm hình thành, phát triển, đến nay, Nghệ An là một trong những địa phương y tế phát triển mạnh và đang dần trở thành trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ theo định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Tính đến hết năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh có 3 cơ quan quản lý Nhà nước, 46 đơn vị sự nghiệp y tế, 460 trạm y tế cấp xã. Hệ thống y tế ngoài công lập có 18 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 37 phòng khám đa khoa, 665 phòng khám chuyên khoa, dịch vụ y tế và 3.160 cơ sở hành nghề dược.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 4 đơn vị y tế trực thuộc bộ, ngành, trường đại học. Toàn hệ thống y tế công lập và ngoài công lập của tỉnh có 20.386 cán bộ y tế, đạt 12,9 bác sĩ trên 1 vạn dân.

Trong đó, 2 đơn vị là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Ung bướu đã được Bộ Y tế công nhận và giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Nghệ An trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" cho 50 bác sĩ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng chúc mừng, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành Y tế của Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế tỉnh tiếp tục hiện đại hóa y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng ứng dụng bệnh án điện tử, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Kiên trì thực hiện mục tiêu y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; phát triển mạnh y tế cơ sở, đảm bảo mọi người dân, dù ở thành phố hay nông thôn đều được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng.

Các lãnh đạo tỉnh trao tặng Cờ thi đua Chính phủ; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể là Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc và Bệnh viện Tâm thần Nghệ An;

Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân gồm: Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế; Đậu Huy Hoàn - Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An; Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Trao danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" cho 50 bác sĩ; Trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 2 tập thể; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 6 cá nhân.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn