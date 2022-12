Nam thanh niên giả Công an, dẫn đường cho xe cứu thương

Pháp luật

Ngày 25/12, Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Phạm Vũ Linh (SN 2002, trú tại xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là đối tượng mặc trang phục Công an nhân dân điều khiển xe mô tô dẫn đường cho xe cứu thương được người dân ghi hình lại trong những ngày qua trên địa bàn TP. Long Xuyên.