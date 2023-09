Mức án nào cho kẻ tàn nhẫn bắt cóc, giết hại bé 21 tháng tuổi?

Nhiều tình tiết tăng nặng cho kẻ gây án

Ngày 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Khu đô thị V.O (huyện Gia Lâm).

Theo đó, ngày 19.9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an TP.Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, HKTT: thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), là nghi can bắt cóc cháu N.H.T (SN 2021, trú khu đô thị V.O xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) để đòi tiền chuộc.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu T. tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến (SN 1961) ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan công an đang tổ chức điều tra vụ việc.

Trả lời báo chí, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết theo xác minh ban đầu, nghi can đòi gia đình đưa 1,5 tỉ đồng tiền chuộc. Sau đó, gia đình đã đưa 350 triệu đồng cho người này.

Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, TS.LS Đặng Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thông tin bước đầu cho thấy hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến tính mạng của trẻ em, xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của công dân và gây hoang mang, lo lắng trong dư luận xã hội.

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong và có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giết người (nếu nghi phạm cố ý sát hại cháu bé), tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án, xử lý người gây án theo quy định của pháp luật”, ông Cường nói.

Được biết, hiện cơ quan công an vẫn đang truy bắt nghi phạm. Theo ông Cường, trường hợp nghi phạm đầu thú, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội thì đây là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Còn trường hợp kết quả xác minh cho thấy có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội giết người hoặc tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản mà nghi phạm này vẫn cố tình lẩn trốn thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố và tiến hành truy nã bị can theo quy định pháp luật.

“Với hành vi giết người, nạn nhân là trẻ em, động cơ để chiếm đoạt tài sản thì kẻ gây án sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng (phạm tội với trẻ em, động cơ đê hèn). Hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc sẽ phải chịu mức án tử hình (nếu như có căn cứ để kết tội đối tượng này về tội giết người)”, ông Cường cho biết.

Cũng theo ông Cường, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng không chứng minh được đối tượng "cố ý" sát hại cháu bé, mà do vô ý làm chết người thì sẽ không khởi tố về tội giết người mà chỉ khởi tố về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 169 BLHS.

Về khung hình phạt, luật sư Đặng Văn Cường cho biết hành vi bắt nạn nhân để yêu cầu người thân đưa tiền chuộc thì mới thả người là tội danh có cấu thành hình thức. Theo đó, chỉ cần thực hiện hành vi bắt nạn nhân để yêu cầu người khác phải đưa tiền, tài sản là đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm mà không phụ thuộc vào việc đã chiếm đoạt được một phần hoặc toàn bộ tài sản của nạn nhân hay chưa.

Như vậy, trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy nghi phạm đã bắt giữ cháu bé để yêu cầu gia đình cháu bé phải đưa số tiền 1,5 tỉ đồng thì nghi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với việc đưa ra yêu cầu này, không phụ thuộc vào số tiền mà đối tượng đã thực tế chiếm đoạt là bao nhiêu. Nghi phạm sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với hình phạt có thể áp dụng là tù chung thân.

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật trong vụ việc này. Có thể kẻ thủ ác sẽ bị xử lý hình sự cả về hai tội danh là tội giết người và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (nếu có căn cứ cố ý tước đoạt tính mạng của cháu bé), mức hình phạt sẽ là tử hình. Còn trường hợp nghi phạm có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng không chứng minh được nghi phạm cố ý sát hại nạn nhân thì chỉ xử lý về một tội danh là tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Hình phạt cao nhất tới 20 năm tù hoặc tù chung thân cho tội này”, ông Cường nói.

Ông Cường cũng chia sẻ, thực tế ở Việt Nam ít xảy ra những vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (đặc biệt là bắt cóc trẻ em). Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra một số vụ, đặc biệt vụ bắt cóc ở Long Biên (Hà Nội) mới diễn ra chưa lâu thì đã xảy ra vụ án này. Nghiêm trọng hơn, nạn nhân là cháu bé mới khoảng hai tuổi đã tử vong rất thương tâm.

“Vụ việc lại một lần nữa cho thấy trẻ em có thể bị bắt cóc, bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe bất kỳ lúc nào, bởi bất kỳ đối tượng nào. Vụ việc là tiếng chuông cảnh tỉnh trong công tác bảo vệ trẻ em, đảm bảo cho trẻ em sống trong một môi trường an toàn. Với những kẻ thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản thì cần phải phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội”, ông Cường nêu.

Theo đó, vị luật sư cho rằng các bậc phụ huynh, các cơ sở giáo dục cần nâng cao ý thức cảnh giác, giáo dục kỹ năng sống và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tránh trường hợp trẻ em trở thành nạn nhân trong các vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, ông Cường cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý những suy nghĩ và hành động tiêu cực có thể xâm phạm đến quyền trẻ em, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em… để giảm thiểu được những vụ án đau lòng như thế này.

