Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Nghệ An

Cánh đồng rau màu ở xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An) ngập trong nước (Nguồn ảnh: baonghean.vn).

Theo báo cáo nhanh số 92/BC-VPTT của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lớn ngày 24/11 đã làm 1 người mất tích. Về nông nghiệp, 27 ha rau màu, 1 ha thủy sản bị ngập.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, từ 19h ngày 23/11-19h ngày 24/11, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm. Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to, rất to, lượng mưa phổ biến 60-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn tại Nghệ An các trạm: Vinh 335mm; Đà Sơn 169mm; Nam Đàn 128mm; Tây Hiếu 123mm. Tại Hà Tĩnh các trạm: Kỳ Đồng 143mm; Hồ chứa nước Cù Lây 111mm. Quảng Bình trạm Cao Quảng 139mm.

Từ 19h/24/11- 7h/25/11), khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa. Riêng tỉnh Nghệ An có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 30-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Sapa (Lào Cai) 73mm; Cửa Hội (Nghệ An) 210mm, Vinh (Nghệ An) 121mm, Hồ An Mã (Quảng Bình) 84mm, Vĩnh Khê (Quảng Trị) 68mm.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ngày và đêm 25/11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ tại khu vực Trung Bộ; không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

Tác giả: B.T

Nguồn tin: dangcongsan.vn