Mua dâm rồi cướp iPhone 14 Pro Max

Ngày 29/12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đang phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn đối với Lê Phước Toàn (15 tuổi, ở tỉnh An Giang).

Tại trụ sở công an, Toàn khai nhận tối 28/12, đã liên hệ và hẹn L.T.K.M. (20 tuổi) đến nhà nghỉ ở phường Mỹ Xuyên, để mua bán dâm.

Toàn cùng tang vật. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau đó, Toàn dùng dao khống chế, gây thương tích cho nạn nhân để cướp chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max rồi tẩu thoát.

M. sau đó được nhân viên nhà nghỉ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua điều tra, công an cho hay sau khi cướp điện thoại Toàn đã trốn tại quán nhậu, nơi đang làm thuê.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, hơn 3 giờ đồng hồ sau đã làm rõ thủ phạm, nên mời Toàn về trụ sở làm việc cùng điện thoại tang vật chưa kịp tiêu thụ.

