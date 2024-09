Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kêu gọi hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai ở các tỉnh phía Bắc

Trong tỉnh

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi) đồng báo các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Phát huy truyền thống đoàn kết và đạo lý “Tương thân, tương ái”, “Lá làng, đùm lá rách” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tấm lòng nhân ái của mình, tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.