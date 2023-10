Mất 3,7 tỷ đồng, nhận phôi bìa đất giả

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Vân (SN 1975) trú tại đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân về việc bị một đối tượng tên Vân ở thành phố Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó có chị T.T.N (SN 1975) trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn.

Theo đó, gia đình chị có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn tại xã Nghĩa Liên (nay là xã Nghĩa Thành), huyện Nghĩa Đàn. Thông qua môi giới và trao đổi qua lại, đối tượng Vân yêu cầu chị N đưa 5 tỷ đồng để chi phí cho việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn.

Đối tượng Phạm Thị Vân tại cơ quan chức năng.

Sau đó, Vân nhiều lần nói với chị N. là đang tiến hành làm và gửi các hình ảnh về việc nộp hồ sơ tại Cơ quan chức năng và gửi phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do không biết là giấy tờ giả nên chị N. tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền cho Vân với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không thấy Vân làm thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất, chị N. đã kiểm tra tại cơ quan chức năng thì phát hiện những tài liệu Vân gửi là giả, Vân chưa gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng. Không liên lạc được với Vân, nhận thấy hành vi của Vân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị N. đã làm đơn trình báo tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm rõ, đối tượng bị tố giác là Phạm Thị Vân (SN 1975) trú tại đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Phạm Thị Vân khai nhận, do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân