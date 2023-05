Manulife đồng ý hoàn tiền, khách phải chấm dứt mọi hành động chống lại công ty bảo hiểm

Chiều 4-5, thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết đối với các đơn tố giác về việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ "Tâm an đầu tư" liên kết giữa Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công an TP.HCM sẽ tiếp nhận, phân loại đơn theo quy định. Do vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB đang được Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an thụ lý, Công an TP.HCM sẽ phối hợp xác minh, chuyển giao vụ án theo quy định của pháp luật.