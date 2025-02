Màn nhảy nhót gây sốc tại nhà thờ Vatican

Your browser does not support the video tag.

Du khách nhảy nhót trên bàn thờ Thánh lớn nhất thế giới ở Vatican Người đàn ông nhảy lên bàn thờ chính tại Nhà thờ Thánh Peter ở Vatican, đạp đổ chân nến vàng giá trị hàng nghìn USD trước sự kinh ngạc của nhiều du khách.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy cảnh một du khách trèo lên bàn thờ chính tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican - một trong những nhà thờ Công giáo lớn nhất thế giới.

Sau khi đứng trên bàn thờ và đá văng 6 chân nến bằng vàng, kẻ phá hoại tiếp tục lột tấm vải phủ bàn thờ rồi ném đi trước sự kinh ngạc của hàng trăm người chứng kiến.

Giây tiếp theo, lực lượng an ninh của nhà thờ xông tới và khống chế người đàn ông để hắn không gây thêm thiệt hại.

Theo CNN, bàn thờ nằm ngay dưới mái vòm đá nổi tiếng của nhà thờ, được thiết kế bởi nhà điêu khác người Italy Gian Lorenzo Bernini và mới được trùng tu gần đây.

Hãng thông tấn Ansa của Italy đưa tin kẻ gây rối đến từ Romania và chiếc chân nến mà anh ta đập đổ có giá trị 30.000 euro (31.000 USD).

Người đàn ông trèo lên bàn thờ chính, đạp đổ chân nến bằng vàng sau đó lột tấm vải phủ. Ảnh: X.

Người phát ngôn của Vatican cho biết nhà chức trách nghi ngờ người đàn ông có tinh thần bất ổn, hiện anh ta đã bị Cảnh sát Vatican bắt giữ và sau đó giao cho chính quyền Italy xử lý.

Bàn thờ được coi là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Kitô giáo vì được xây dựng phía trên lăng mộ của Thánh Peter, một trong 12 tông đồ của Chúa Jesus.

Sự việc sau khi xảy ra khiến công chúng cùng du khách tại hiện trường bức xúc. Nhiều người phẫn nộ, chỉ trích kẻ phá hoại và đề nghị chính quyền phạt thật nặng hành vi gây rối.

Năm 2025 là năm thánh của Giáo hội Công giáo với 32 triệu tín đồ hành hương dự kiến đến Rome. Nhà thờ Thánh Peter đã chuẩn bị đón lượng du khách "khủng" vì đây là điểm đến của các tín đồ Công giáo vào dịp lễ kỷ niệm.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn