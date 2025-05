Lũ về trong đêm ở Hà Tĩnh, bố đặt con sơ sinh vào chậu đi gửi hàng xóm

Your browser does not support the video tag.

Chồng bế vợ con sang gửi nhà hàng xóm vì lũ dâng bất ngờ Nước lũ về bất ngờ làm ngập nhà, Quang Khả (Hà Tĩnh) phải đưa vợ và con mới sinh sang nhà hàng xóm ở khu vực cao hơn trú tạm.

Khoảng 0h ngày 25/5, khi bị đánh thức bởi cậu con trai 2 tháng tuổi quấy khóc, Vân Anh (sinh năm 1997), sống tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hốt hoảng phát hiện dòng nước mưa lũ đã dâng ngập gần đến thềm nhà. Cô nhanh chóng báo động chồng là Quang Khả (sinh năm 1994) thức dậy.

Không suy tính nhiều, người chồng ưu tiên sự an toàn của vợ con, tìm cách đưa gia đình tháo chạy. Thấy nhà hàng xóm cách đó khoảng 100 m ở khu vực cao hơn, anh quyết định trước tiên đem gửi vợ con ở đó.

"Lúc đó tôi cuống quá, mực nước ở ngoài đường đã dâng cao ngang ngực. Tôi không thể bế con nữa, đành vơ lấy hai cái chậu nhựa trong nhà, đặt con vào một chiếc rồi úp chiếc còn lại lên che mưa, đẩy trước sang nhà hàng xóm", Khả kể với Tri Thức - Znews.

Sau đó, chàng trai Hà Tĩnh quay lại đón vợ. Vì vợ mới sinh con, không muốn để cô bị ngấm nước, anh để vợ mặc áo mưa, ngồi lên vai mình rồi cõng đi.

Số thóc gia đình Khả vừa thu hoạch bị ngập nước.

Cuối cùng, Quang Khả trở lại nhà, cố gắng di dời nhiều nhất có thể đồ đạc của gia đình lên khu vực cao hơn tránh nước. Tuy nhiên, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, gần 5 tạ thóc vợ chồng anh vừa thu hoạch đều đã ngập trong làn nước. Hai chiếc xe máy, tủ lạnh, máy giặt và nhiều đồ nội thất của gia đình cũng chịu chung số phận.

"Cảnh tượng nhìn buồn lắm, tiếc đứt ruột", anh than thở.

Quang Khả ước tính phía trong nhà anh bị nước ngập lên tới 60-70 cm. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này hơn 30 năm nay, anh nhận xét đây là trận lũ lụt bất thường và diễn biến nhanh nhất từng gặp, khiến anh không kịp trở tay. Xung quanh anh, hàng trăm hộ dân trong khu vực cũng chung hoàn cảnh.

Gia đình Khả đều an toàn sau đợt mưa lũ.

Tính đến ngày 28/5, Quang Khả cho biết nước đã rút song để lại căn nhà anh với nhiều vật dụng ngổn ngang, hư hại. Anh cũng mới chỉ dọn dẹp được khoảng 60-70%.

Với số thóc bị ướt, gia đình Khả và nhiều hộ dân khác được phía xã hỗ trợ sấy khô sớm để giảm thiểu thiệt hại.

Sau khi tạm ổn định tình hình, ông bố trẻ chia sẻ video đem "gửi" vợ con trong ngày mưa lũ, nhận hàng chục nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội. Anh bày tỏ đây chắc chắc sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với gia đình nhỏ.

Chia sẻ về cậu con trai đầu lòng, Quang Hưng, Khả cho biết bé chào đời vào cuối tháng 3. May mắn sau sự việc vừa qua, bé và mẹ đều an toàn, sức khỏe tốt.

"Dù mất mát, thiệt hại nhiều tài sản, nhưng may mắn nhất là cả gia đình vẫn bình an, đó mới là điều quan trọng", anh bày tỏ.

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lớn kèm lũ quét vừa qua khiến hơn 2.000 tấn lúa vừa thu hoạch bị ướt, chủ yếu của người dân ở huyện Cẩm Xuyên.

Bên cạnh đó, hơn 2.200 ha lúa xuân của người dân bị ngập, gần 12.000 gia cầm, gia súc tại nhiều huyện bị cuốn trôi, nhiều món đồ điện tử cũng bị hư hỏng do ngấm nước.

