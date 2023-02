Lời khai của nữ tài xế bị khởi tố vì không cứu người gặp nạn

Cuối tháng 1/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Tại cơ quan điều tra, bị can 9x khai nhận, mặc dù có biết người đàn ông bị ngã đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do hoang mang, lo sợ bị liên lụy vì là người ở địa phương khác đến nên không có hành động cứu giúp nạn nhân.

“Tôi cũng không biết người đàn ông va chạm với xe của tôi nên tôi đã không có lời nói, hành động nào nhằm cứu giúp nạn nhân", Hằng nói.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Theo lời khai của Hằng, khoảng 20h ngày 2/10/2022, sau khi ăn tối tại một quán cơm ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Hằng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 84L-4036 trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc để về nhà tại thôn Quảng Đông (xã Mỹ Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Trên xe lúc này có chồng của Hằng là V.K.T. (38 tuổi) bế theo con nhỏ là V.K.Th. (3 tuổi) và V.Đ.Q. (20 tuổi, cháu của Hằng).

Đến Km 491+390 thuộc tổ dân phố 10 (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) Hằng thấy một người đàn ông ngồi trên xe máy đang dừng ở bên phải lề đường, đầu cúi xuống giống như đang xem điện thoại.

Lúc này Hằng bật tín hiệu đèn xi nhan, tấp xe vào lề đường, dừng sát lề đường để xuống đi vệ sinh. Trong lúc mở cửa xe xuống, Hằng nghe thấy tiếng va chạm “rầm” nên quay lại nhìn thấy một người đàn ông và xe máy ngã trên làn đường dành cho xe cơ giới trên quốc lộ 1A, sát dải phân cách cứng cùng chiều với xe mình.

Nguyễn Thị Hằng làm việc với công an tại hiện trường. (Ảnh: CTV)

"Thấy vậy tôi sợ quá, quay lại mở cửa xe ô tô thì thấy có những xe di chuyển trên quốc lộ 1A lách tránh qua người đàn ông ngã nằm giữa đường nói trên.

Khi ngồi vào cabin xe thì chồng tôi thức dậy hỏi: "Có chuyện gì đó?", tôi trả lời: “Em thấy có người ngã nên hoảng quá”. Sau đó, tôi điều khiển xe rời khỏi hiện trường, không có lời nói, hành động gì nhằm cứu giúp người đàn ông", Hằng khai.

Sau đó, Hằng tiếp tục điều khiển xe thêm 1 km thì dừng lại đi vệ sinh và đổi lái cho chồng, rồi trở về nhà.

Cơ quan chức năng xác định, trong lúc tài xế Nguyễn Thị Hằng dừng xe bên đường để đi vệ sinh, thì xe máy BKS 38P1 - 053.18 do anh Nguyễn Công Phường (32 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) tông trúng phía sau xe.

Sau va chạm, anh Phường ngã ra giữa đường, nằm trên làn xe cơ giới, sát với dải phân cách cứng. Lúc này Hằng lên ô tô di chuyển tiếp, để mặc anh Phường lại hiện trường.

Tiếp đó, xe tải đông lạnh BKS 49C-103.19 do Tưởng Văn Danh (trú Quảng Bình) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc chạy tới, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã cán qua người của anh Phường khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lái xe Tưởng Văn Danh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ án đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: vtc.vn