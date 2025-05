Lexus ra mắt phiên bản đặc biệt của chiếc sedan hạng sang IS 500

Lexus vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mẫu IS 500 dành cho thị trường Bắc Mỹ nhằm tôn vinh mẫu sedan hạng sang. Đây là một trong những mẫu xe hiếm hoi vẫn còn duy trì động cơ V8 hút khí tự nhiên trên thị trường. Với tên gọi "Ultimate Edition", phiên bản đặc biệt của Lexus IS 500 chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc và được thiết kế dựa trên nền tảng của mẫu IS 500 F Sport Performance hiện tại.

Điểm nhấn của Ultimate Edition nằm ở lớp sơn xám kim loại độc quyền có tên gọi "Wind", kết hợp với bộ mâm hợp kim rèn BBS 19 inch sơn đen mờ. Nội thất xe sử dụng da Circuit Red đi kèm các chi tiết đen tương phản và dây an toàn màu đỏ, ghế được bọc kết hợp chất liệu NuLuxe và Ultrasuede. Ngoài ra, một bảng số thứ tự riêng biệt được gắn trên bảng táp-lô nhằm khẳng định tính độc bản của xe.

Về hiệu suất, xe vẫn sử dụng khối động cơ xăng V8 hút khí tự nhiên dung tích 5.0 lít, cho công suất 472 mã lực và mô-men xoắn 535 Nm, truyền lực tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp. Khả năng phanh được nâng cấp nhờ hệ thống phanh Brembo với cùm phanh nhôm 6 piston sơn đỏ ở phía trước, kết hợp đĩa phanh lớn đường kính 380 mm.

Giá bán của Lexus IS 500 Ultimate Edition sẽ được công bố khi xe chính thức mở bán vào mùa thu năm nay. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn gói an toàn Lexus Safety System+ 2.5, bao gồm các tính năng như hệ thống cảnh báo va chạm sớm với nhận diện người đi bộ, kiểm soát hành trình chủ động toàn dải tốc độ, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn kèm hỗ trợ đánh lái, nhận diện biển báo giao thông và đèn pha tự động.

Tác giả: CTV Thu Ánh

Nguồn tin: Báo VOV