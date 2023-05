Sau hơn 20 ngày tranh tài ở 37 môn thể thao, 581 nội dung, của hơn 12.400 thành viên các đoàn thể thao, SEA Games 23 kết thúc thành công. VĐV giành nhiều huy chương nhất SEA Games 32 là nữ kình ngư Thái Lan Kamonchanok Kwanmuang. Ở tuổi 18, VĐV này giành 9 huy chương nhưng chỉ có 1 HCV.

Các nghệ sĩ nước chủ nhà đang trình diễn những bản nhạc để khép lại SEA Games 32. Lễ bế mạc SEA Games 32 được bắt đầu với tiết mục See you again (Hẹn gặp lại).

Buổi lễ bế mạc SEA Games diễn ra ấn tượng. Ảnh: Bùi Lượng.

Sau đó, các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành để bế mạc. Bắt đầu là đoàn thể thao Campuchia, những người về đích thứ 4 trên bảng tổng sắp. VĐV Bou Sammang được vinh danh với màn trình diễn dũng cảm, khi cô không chịu bỏ cuộc ở đường chạy khắc nghiệt 5000 m dưới cơn mưa xối xả.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vẫy tay chào khán giả. Ảnh: Bùi Lượng.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: zingnews.vn