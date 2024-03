Là phụ nữ hãy duy trì mỗi tuần ăn 4 thứ này vừa trẻ mãi không già lại phòng ung thư

Gừng

Ăn gừng thường xuyên có thể nuôi dưỡng tóc, làm giảm tình trạng tóc gãy, khô xơ, làn da cũng sẽ được dưỡng ẩm tốt. Bên cạnh đó, dầu thực vật trong gừng không gây tích tụ mỡ, gừng có tác dụng làm ấm tử cung, uống thường xuyên có thể cải thiện hiệu quả tình trạng lạnh tử cung.

Gừng rất tốt cho phụ nữ. Ảnh Sohu

Đường đen

Mỗi tháng, phụ nữ đều có kinh nguyệt, một tuần sau kỳ kinh cũng là thời điểm chăm sóc sức khỏe quan trọng, đường đen là bạn đồng hành tốt của phụ nữ trong và sau kỳ kinh. Đường đen được làm từ mía đường, tốt cho sức khỏe, có thể uống trước và sau kỳ kinh, bổ máu và thanh lọc cơ thể.

Đường đen là bạn đồng hành tốt của phụ nữ trong và sau kỳ kinh. Ảnh Sohu

Táo đỏ

Ăn táo đỏ sau kỳ kinh có tác dụng bổ máu, nuôi dưỡng huyết khí và an thần. Táo đỏ giàu canxi và sắt, có thể tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da. Táo đỏ chứa nhiều protein, chất béo, carbohydrate, beta-carotene, vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin P cùng với canxi, phosphorus, sắt và adenosine triphosphate. Trong đó, lượng vitamin C cao nằm trong top đầu của các loại trái cây, được mệnh danh là "vua của các loại vitamin", có tác dụng bổ máu, làm đẹp và điều trị mất ngủ.

Táo đỏ giúp phụ nữ có làn da đẹp hơn. Ảnh Sohu

Sản phẩm từ đậu

Đối với phụ nữ, trong vòng 7 ngày sau kỳ kinh, đây là những thực phẩm họ nên ăn. Và không chỉ trong thời kỳ kinh nguyệt, việc uống một cốc sữa đậu hàng ngày hoặc ăn một miếng đậu phụ sẽ giúp bạn giữ mãi vẻ đẹp trẻ trung.

Các sản phẩm từ đậu nành rất tốt cho phụ nữ. Ảnh Sohu

Bên cạnh đó, đậu nành còn đem lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như chống ung thư, chống loãng xương, giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh, tốt cho người mắc tiểu đường, gan và thận.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn