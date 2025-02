Kịp thời đưa thuyền viên bị tai biến trên biển Nghệ An đi cấp cứu

Trong tỉnh

Chiều 5/2, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết: Trưa cùng ngày, đơn vị đã kịp thời tiếp cận và vận chuyển, cấp cứu một thuyền viên có dấu hiệu tai biến, co giật khi đang kéo lưới trên vùng biển thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.