Kinh nghiệm du lịch biển Quỳnh Nghệ An từ A-Z

Biển Quỳnh Nghệ An ở đâu?

Biển Quỳnh là danh từ chung để chỉ 7 bãi biển kế tiếp nhau của 7 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 70km, cách Hà Nội 260km. Bãi biển này có chiều dài 20km, thuộc địa phận nhiều xã.

Ở mỗi xã thì biển Quỳnh lại có tên gọi gắn liền với địa phương đó, cụ thể: bãi biển Quỳnh Nghĩa Nghệ An, bãi biển Quỳnh Phương Nghệ An, biển Quỳnh Bảng Nghệ An, biển Quỳnh Lập Nghệ An, bãi biển Quỳnh Nghĩa Quỳnh Lưu Nghệ An...

Biển Quỳnh làm một điểm đến đầy hứa hẹn ở Nghệ An

Thời điểm lý tưởng để du lịch biển Quỳnh

Biển Quỳnh có khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân hóa rõ rệt theo mùa:

- Mùa xuân (tháng 1 - 3): Thời tiết mát mẻ, ấm áp, nhiệt độ trung bình 22-29 độ C, thích hợp cho các hoạt động tham quan, dã ngoại.

- Mùa hè (tháng 4 - 6): Nắng nóng, nhiệt độ 33-38 độ C, lý tưởng để tắm biển, vui chơi trên cát.

- Mùa thu (tháng 7 - 9): Se lạnh, mưa nhiều, nhiệt độ 22-28 độ C.

- Mùa đông (tháng 10 - 12): Gió lạnh, nhiệt độ 17-20 độ C.

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch biển Quỳnh là mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 7). Lúc này, thời tiết nắng đẹp, ít mưa, biển êm ả, thuận lợi cho việc tắm biển và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch biển Quỳnh là mùa hè

Di chuyển đến biển Quỳnh.

Máy bay:

Bay đến sân bay Vinh (Nghệ An), sau đó di chuyển bằng xe khách hoặc taxi đến biển Quỳnh (khoảng 60km).

Tàu hỏa:

Ga Vinh là ga gần biển Quỳnh nhất. Từ ga Vinh, bạn có thể đi taxi hoặc xe buýt đến biển Quỳnh.

Xe khách:

Có nhiều tuyến xe khách từ Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh... đi Quỳnh Lưu. Bạn có thể lựa chọn các nhà xe uy tín như Hoàng Long, Camel Travel...

Phương tiện cá nhân:

Nếu di chuyển bằng ô tô/xe máy, bạn có thể đi theo quốc lộ 1A hoặc đường mòn Hồ Chí Minh.

Những hoạt động thú vị khi đến với biển Quỳnh

Tắm biển

Một trong những hoạt động mà bạn không nên bỏ lỡ khi du lịch biển Quỳnh Nghệ An chính là đắm mình vào dòng nước mát lạnh, trong xanh. Bãi biển sạch, giúp du khách thoải mái vui chơi trong làn nước. Không chỉ vậy, bạn cũng có thể vui chơi thỏa thích, nằm dài trên bãi cát, phóng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại dương bao la.

Đến với biển Quỳnh, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị

Trải nghiệm đời sống ngư dân

Người dân làng chài ở Biển Quỳnh, Nghệ An có nét văn hóa bản địa độc đáo. (Ảnh: Duy Sơn)Người dân ở Quỳnh Lưu rất thân thiện và hiếu khách. Đến đây, bạn có thể trải nghiệm, khám phá cuộc sống của người dân địa phương. Du khách có thể thức dậy từ sáng sớm, theo chân người dân ra biển đánh bắt hải sản. Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho bạn cảm nhận nhịp sống, nhịp lao động khỏe khoắn, sự hào sảng của người dân làng chài.

Check in bình minh và tuyệt đẹp

Biển Quỳnh Nghệ An là một trong những địa điểm ngắm bình minh, hoàng hôn mà bạn không nên bỏ qua. Nơi đây khá vắng vẻ, du khách có thể thoải mái thả dáng, check-in. Khi những tia nắng ban mai căng tràn sức sống chiếu lên mặt biển, ngư dân bắt đầu trở về sau một đêm đánh bắt. Trên bờ là khung cảnh buôn bán vô cùng nhộn nhịp, tiếng cười nói rôm rả khuấy động cả vùng biển sau một đêm tĩnh lặng.

Cắm trại trên bãi biển

Biển Quỳnh có nhiều vị trí thích hợp cho du khách tổ chức team building, picnic, cắm trại qua đêm. Hoạt động này phù hợp với những nhóm đông người, đi cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hiện nay, các dịch vụ ở biển Quỳnh chưa phát triển nhiều. Do đó, du khách nên thuê, mua đồ dùng từ trung tâm thành phố Vinh sẽ thuận tiện hơn.

