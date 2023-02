Kiểm soát tài sản của cán bộ để phòng chống tham nhũng

Thực tế các vụ án tham nhũng lớn vừa qua được xử lý như Việt Á, chuyến bay giải cứu hay như vụ cựu bí thư Tỉnh ủy, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai đều thuộc diện phải kê khai. Nhưng chỉ khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý mới phát hiện những hành vi tham nhũng, nhận hối lộ. Trong đó, hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã nhận hối lộ với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng của cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đại biểu PHẠM VĂN HÒA Ông LÊ NHƯ TIẾN (nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục): Phải kiểm soát cả tài sản của người thân cán bộ, lãnh đạo Việc kê khai tài sản nhiều nhưng hiệu quả không cao là do chúng ta chưa kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Có cán bộ, lãnh đạo có 10 nhà, chung cư, đất đai nhưng họ lại chuyển dịch hết cho con cháu, anh, chị em, họ hàng. Thậm chí đưa ra nước ngoài. Do đó phải đi từ gốc của vấn đề, xem tài sản này phát sinh từ đâu, đã được ai chuyển giao cho ai, ai đứng tên mua, đằng sau là ai. Dòng chuyển dịch của tài sản bất minh rất phức tạp, khó đoán. Do vậy, ngoài kiểm soát tài sản của cán bộ, lãnh đạo thì phải kiểm soát tài sản của cả người thân trong gia đình dù cùng huyết thống hay không. Chỉ khi nào kiểm soát được tài sản mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất và trở thành giải pháp hữu hiệu phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Ông PHẠM TRỌNG ĐẠT (nguyên cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng): Nên xem xét tịch thu tài sản bất minh Muốn chống tham nhũng phải có cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là người lãnh đạo đảm bảo thực chất, hiệu quả. Hiện nay đã có quy định kiểm soát tài sản, thu nhập thông qua việc kê khai tài sản hằng năm nhưng vẫn mang tính chất phòng ngừa, cảnh báo là chính, chưa giúp được nhiều trong việc phát hiện, thu hồi tài sản tham nhũng. Việc bốc thăm ngẫu nhiên cũng là một giải pháp nhưng chưa thực chất, chưa giải quyết được nhiều vấn đề. Vì vậy mới có câu chuyện nhiều đối tượng vẫn sẵn sàng "hy sinh đời bố để củng cố đời con". Ở nhiều nước đã có quy định nếu cán bộ, công chức có tài sản tăng thêm nhưng không chứng minh nguồn gốc thì cơ quan chức năng có thể tịch thu ngay. Tuy nhiên, hiện nay luật pháp Việt Nam chưa thể áp dụng được vì còn nhiều quy định ràng buộc... Do vậy cần nghiên cứu để xem xét sửa đổi các quy định của luật pháp, cho phép tịch thu các tài sản bất minh khi đã được chứng minh, điều tra xác định.