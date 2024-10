Khởi tố loạt nhân sự Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường

Pháp luật

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 7 bị can thuộc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.