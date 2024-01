Khởi tố hai đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Theo hồ sơ vụ việc, do nợ nần, cần tiền nên Lập và Được bàn nhau đi cướp tài sản. Sáng 19/1, cả hai xông vào chi nhánh ngân hàng tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Tại đây, hai đối tượng dùng súng (nghi là súng giả) và dao khống chế bảo vệ cùng nhân viên để cướp tài sản.

Tuy nhiên, khi nhân viên ngân hàng nhấn chuông báo động, cả hai hoảng sợ bỏ lại tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Bị can Trần Đồng Lập tại Cơ quan điều tra.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an địa phương, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tập trung lực lượng, phối hợp với Công an các địa phương giáp ranh tổ chức truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng chạy xe máy hiệu Sirius không biển số (xe máy này do Lập và Được trộm cắp trên địa bàn huyện Tây Giang, Quảng Nam khi cả hai di chuyển từ A Lưới vào Quảng Nam), là các nghi phạm thực hiện vụ cướp trên.

Bị can Đặng Văn Được.



Sau khi thực hiện vụ cướp bất thành, các đối tượng đã bỏ lại xe máy trộm được tại nghĩa địa thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng và sử dụng xe máy mang BKS 75R1-0217 chạy trốn ra huyện A Lưới.

Qua kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương liên quan để phối hợp truy bắt.

Đến 12 giờ ngày 20/1, hai kẻ thực hiện vụ cướp ngân hàng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện A Lưới.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Báo Công lý