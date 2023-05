Khởi tố giáo viên thể dục nhiều lần dụ học sinh lớp 7 vào nhà nghỉ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà Văn Tỵ là giáo viên dạy thể dục ở Trường THCS xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, liên tục nhắn tin tán tỉnh yêu đương với L.T.V (SN 2010, trú tại xã huyện Lộc Bình) là học sinh lớp 7 trường này.

Sau đó, Tỵ nhiều lần dụ dỗ đưa V vào nhà nghỉ trên địa bàn để quan hệ tình dục nhằm thoả mãn nhu cầu của bản thân, đồng thời cấm nữ học sinh này không được nói cho ai biết.

Đối tượng Hà Văn Tỵ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL

Nhận được đơn trình báo của gia đình cháu L.T.V, công an Lộc Bình đã vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan công an, Hà Văn Tỵ đã thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ vào quy định của pháp luật, xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Văn Tỵ.

Tác giả: Nguyễn Duy Chiến

Nguồn tin: Báo Tiền phong