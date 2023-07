Khởi tố gã hàng xóm 81 tuổi xâm hại tình dục cháu gái 14 tuổi

Ông Trần Văn Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: TUẤN NGUYỄN

Ngày 6-7, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Văn Thanh (81 tuổi, ngụ xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về tội "thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác giới với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ vụ việc, anh Nguyễn Văn Cảnh (48 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cùng với con gái tên N.H.N. (14 tuổi) lên ở nhà trọ và làm công nhân lò gạch ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Thời gian gần đây, anh Cảnh phát hiện cháu N. có tiền để ăn bánh nên nghi ngờ và theo dõi. Khoảng 20h ngày 30-4, anh Cảnh nằm trên võng và giả vờ ngủ say, lúc này cháu N. đi về hướng nhà trọ của ông Thanh cách đó khoảng 200m.

Anh Cảnh đi theo phía sau N. đến phòng trọ của ông Thanh đẩy cửa vào thì phát hiện ông Thanh có hành vi ôm hôn và sờ vào một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của cháu N..

Sau đó, anh Cảnh kéo N. về phòng và gặng hỏi thì biết được N. có quan hệ với ông Thanh (khoảng 2-3 lần), sau mỗi lần như vậy được ông cho tiền mua bánh ăn.

Ngày 2-5, anh Cảnh dẫn cháu N. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Qua làm việc với công an, ông Thanh đã thừa nhận có nhiều lần xâm hại tình dục với cháu N.. Sau mỗi lần xâm hại, ông Thanh cho N. 10.000 - 20.000 đồng để mua bánh ăn.

