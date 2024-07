Khối bất động sản chục nghìn tỷ trong tay ‘ông trùm’ vàng bạc Doji

Khu đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt thành lập ngày 9/5/2005, thuộc địa phận các huyện Phú Vang, huyện Hương Thuỷ và TP. Huế (bao gồm các xã Phú An, Phú Dương, Phú Thượng, Phú Mỹ, Thuỷ Vân, Thuỷ An và một phần phường Vĩ Dạ).