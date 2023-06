Khi cô giúp việc khoe ảnh con trai, tôi sửng sốt vì biết 1 chuyện bí mật

Ảnh minh họa

Là bạn thân từ thời tiểu học nên My luôn chia sẻ với tôi những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của cô ấy. Từ việc đậu đại học, có bạn trai, chia tay tình đầu, tôi là người đầu tiên mà My thông báo. Những khi cô ấy buồn, tôi cũng là người ở bên cạnh động viên, an ủi, là chỗ dựa tinh thần cho cô ấy; nhất là trong những năm tháng đại học, chúng tôi phải sống xa gia đình. Tình cảm của chúng tôi khăng khít chẳng khác gì chị em ruột thịt.

Mấy tháng trước, My dẫn tôi đi chơi rồi giới thiệu bạn trai. Sau khi chia tay cuộc tình đầu tiên, cô ấy trở nên trầm lặng trong chuyện tình cảm, không mở lòng yêu thêm ai nữa. Tôi lấy chồng, My vẫn lẻ bóng, độc thân. Nên khi biết My có người yêu mới, tôi vui thay cho cô ấy.

Nhưng khi gặp Diễn, bạn trai của My, tôi lại thấy không hài lòng. Diễn nhỏ hơn My 4 tuổi, công việc bấp bênh, tiền bạc không sòng phẳng. Chúng tôi đi ăn cơm ở nhà hàng rồi đi uống cà phê nhưng bữa cơm do My trả, tiền cà phê là tôi trả. Diễn chỉ đến ăn uống no nê rồi chở My về.

Trên đường về, anh ta còn chẳng ngượng miệng khi hỏi vay tiền My để mua quần áo. Bù lại, anh ta chiều chuộng, quan tâm My hết mực. Có lẽ vì thế nên My càng yêu Diễn đến mức không dứt ra được.

Tôi khuyên My nên cân nhắc chuyện tình cảm, yêu với "cái đầu lạnh" để không phải chịu tổn thương. Vì tôi thấy Diễn không phải là chỗ dựa an toàn cho cô ấy cả đời. My gật đầu, nói Diễn hay ghen tuông, kiểm soát cô ấy rất chặt. Nhưng bản thân anh ta thì không kiếm tiền nhiều bằng bạn gái, gia thế cũng không giàu có gì.

My bảo yêu nhau đã hơn nửa năm mà Diễn còn chưa từng dẫn cô ấy về ra mắt gia đình. Nói cho đã rồi, My lại ngậm ngùi bảo mấy năm rồi cô ấy mới biết yêu thêm lần nữa nên rất khó để chia tay. My sẽ dùng tình yêu để cảm hóa bạn trai và giúp anh ta sống đàng hoàng, trách nhiệm hơn. Tôi thở dài. Bạn mình sao mà ngây ngô quá.

Tình cờ làm sao, hôm qua, cô giúp việc nhà tôi hớn hở khoe con trai đã được nhận vào làm ở công ty lớn, dù chỉ là nhân viên nhưng mức lương hậu hĩnh lắm. Cô giúp việc mới vào làm ở nhà tôi được vài tháng nay và đây là lần đầu tiên cô ấy khoe con trai; những lần khác toàn là than thở. Nhưng vừa thấy ảnh con trai cô ấy, tôi đã sững người vì ngạc nhiên: đó chẳng phải là Diễn hay sao?

Thật ra tôi biết chuyện Diễn được nhận vào công ty bởi chính My đã xin giúp anh ta. Cô ấy muốn tạo việc làm ổn định cho Diễn để anh ta cảm động mà hỏi cưới. Nhưng qua lời nói của cô giúp việc, tôi thấy Diễn hoàn toàn không muốn lập gia đình bây giờ. Liệu bạn tôi có đang bị lợi dụng không? Tôi có nên kể mọi chuyện cho My nghe để cô ấy suy nghĩ lại chuyện yêu đương của mình?

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: phunuvietnam.vn