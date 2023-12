Khách Tây xuýt xoa khi thử 1 loại bánh bán đầy vỉa hè Việt Nam, nhận xét "hương vị không có gì để chê"

Nhắc đến những món ăn Việt hấp dẫn các du khách quốc tế, không chỉ có những món ăn được phục vụ trong nhà hàng sang trọng, mà đa phần chúng còn là những món ăn bình dân, dân dã, được bày bán ngay trên vỉa hè, những gánh hàng rong hay có thể dễ dàng bắt gặp trên đường phố.

Một trong những món ăn như thế có tên là bánh cam. Trong series Amazing Vietnamest Food được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội, 3 vị khách đến từ 3 quốc gia khác nhau đã được ăn thử món bánh này, sau đó đưa ra cảm nhận của bản thân. Không chỉ khen ngợi hương vị món bánh, có vị khách còn phải nhận xét rằng: "Hương vị không có gì để chê!".

Cụ thể, 3 vị khách nước ngoài tham gia thử thách ăn bánh cam là Eddie đến từ Mỹ, Albert Getts đến từ Nga và Lukasz Kus đến từ Phần Lan. Ngay từ những giây đầu tiên "làm quen" với món bánh, các vị khách đều phải thốt lên rằng trông ngoại hình của nó rất "ngon mắt", "bắt mắt". "Trông nó giống như donut kiểu Việt Nam vậy", chàng trai đến từ Nga nhận xét.

Và sau khi được trực tiếp thưởng thức, cả 3 vị khách đều phải gật gù khen ngợi cả về phần hương vị của món bánh cam này. "Lớp vỏ của nó thì giòn, phần nhân bên trong thì mềm hơn. Tôi thích cả việc có hạt mè được rắc lên bên ngoài lớp vỏ. Hương vị của nó không có gì để chê", Lukasz Kus đến từ Phần Lan chia sẻ cảm nhận sau khi ăn bánh cam.

Các du khách nước ngoài thích thú và khen ngợi hương vị của bánh cam khi được nếm thử (Video Amazing Vietnamest Food)

"Nó rất ngon, mang hương vị hoàn hảo. Về cơ bản chiếc bánh này ngọt, nhưng phần nhân bên trong lại có chút vị mặn. Từ đó chúng tạo nên sự cân bằng hoàn hảo trong hương vị của món bánh này", Albert Getts đến từ Nga nói thêm. Còn với chàng du khách Eddie đến từ Mỹ, anh chàng không ngần ngại chấm cho món bánh cam điểm 10.

Du khách Eddie đến từ Mỹ không ngần ngại chấm cho bánh cam 10 điểm (Ảnh Amazing Vietnamest Food)

Bánh cam - món ăn dân dã, từng lọt top quốc tế

Trên thực tế, bánh cam là món bánh bình dân, giá rẻ và rất phổ biến của người Việt. Có tên gọi là bánh cam là bởi ngoại hình của chiếc bánh. Bánh có hình tròn, màu cam, trông giống như một quả cam. Ngoài tên gọi giống như một loại quả, ở miền Bắc nước ta, bánh cam còn thường được gọi bằng cái tên là bánh rán.

Bánh cam mang hình dáng và màu sắc giống như một trái cam (Ảnh CNN)

Bánh được làm chủ yếu từ nguyên liệu là bột nếp và bột gạo. Nhân bánh là đậu xanh tán nhuyễn, gọi là bánh ngọt; hoặc là thịt lợn, củ cải, nấm hương, gọi là bánh mặn. Bên ngoài vỏ bánh được phủ một lớp đường và mè. Bánh được chiên trong chảo ngập dầu, từ đó khi ra thành phẩm có màu vàng, vỏ giòn còn nhân bên trong vẫn giữ được độ dẻo của bột.

Đi kèm với bánh cam còn có loại bánh mang tên là bánh còng. Bánh còng về cơ bản nguyên liệu giống bánh cam, tuy nhiên ngoại hình có đôi chút khác biệt. Thay vì một hình tròn hoàn chỉnh, bánh còng tạo thành hình vòng tròn, rỗng phần giữa.

Bánh còng mang hương vị giống bánh cam, nhưng ngoại hình có phần khác biệt (Ảnh Trang Trang)

Bánh cam hay bánh rán có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ địa phương nào của Việt Nam, phù hợp làm món ăn vặt vào mọi thời điểm trong ngày. Khi ăn, với bánh mặn, có thể lựa chọn ăn cùng nước mắm. Tuy nhiên bánh cam ở An Giang lại có cách ăn đặc biệt hơn. Cụ thể, theo thông tin trên Trung tâm Xúc tiến Thương mại An Giang, ở huyện Trị Tôn, An Giang, người dân địa phương còn ăn bánh cam với bánh canh.

Bánh canh ở đây vẫn là một tô bánh canh bình thường, bánh canh thịt hoặc bánh canh cá. Nhưng thực khách sẽ cho thêm từng chiếc bánh cam vào để ăn kèm với nước lèo. Món ăn này được xem là điểm nhấn độc đáo với du khách khi đến với An Giang nói chung hay huyện Trị Tôn nói riêng.

Bánh cam được ăn cùng với bánh canh ở An Giang (Ảnh An Giang Ăn Gì?)

Có thể thấy, dù chỉ là món bánh dân dã, song bánh cam đã chiếm được cảm tình của không ít thực khách cả trong và ngoài nước. Bánh cam còn từng nhiều lần vinh dự lọt danh sách những món ăn, món bánh ngon, được bầu chọn bởi nhiều chuyên trang, tạp chí danh tiếng quốc tế. Ví dụ như năm 2022, CNN từng gọi tên bánh cam trong danh sách những món ăn du khách nên nếm thử khi tới Việt Nam; hay trong danh sách những món ăn rán ngon nhất thế giới.

