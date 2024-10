Khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét ở Nghệ An

Người dân bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ ống, lũ quét

Ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến xã Lượng Minh, Tương Dương, tỉnh Nghệ An để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ ống, lũ quét gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục lũ ống, lũ quét tại huyện Tương Dương. Ảnh CTV.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 30/9/2024, huyện miền núi Tương Dương đã phải đối mặt với nhiều đợt mưa lớn kéo dài và gió bão mạnh, đặc biệt chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai cơn bão số 3 và số 4.

Những hiện tượng thời tiết cực đoan này đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và gió giật mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện.

Các xã bị ảnh hưởng nặng nề bao gồm: Lượng Minh, Yên Tĩnh, Yên Hòa, Xá Lượng, Lưu Kiền và Thạch Giám. Thiên tai đã gây ra những thiệt hại to lớn về nhà ở, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi và hệ thống hạ tầng giao thông, làm gián đoạn cuộc sống và sinh kế của hàng nghìn hộ dân.

Trận lũ ống vào tối 30/9 đã khiến nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh CTV.

Theo thống kê ban đầu, tổng số nhà ở bị ảnh hưởng 94 nhà, trong đó có 18 nhà bị lũ ống, lũ quét, ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng, khiến các hộ gia đình mất hoàn toàn nơi ở và tài sản. Các gia đình này hiện đang phải sống tạm bợ trong điều kiện thiếu thốn.

Ngoài ra, hơn 33ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch bị đổ, gãy và ngập úng. Một số diện tích bị mất trắng do lũ cuốn trôi hoặc ngập úng kéo dài. Gần 500 ha rừng keo và mét bị thiệt hại từ 30% đến 100%.

Nhiều diện tích rừng bị đổ ngã, gãy cành, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập từ lâm nghiệp của người dân. 79 ha sắn, mía và rau màu bị ngập úng, hư hại hoàn toàn.

Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung cấp lương thực và thu nhập của các hộ nông dân.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều bản làng bị cô lập. Ước tính thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Lũ xuất hiện quá nhanh khiến cho người dân không kịp trở tay. Ảnh CTV.

Đặc biệt, trận mưa lớn vào tối 30/9 đã dẫn đến xuất hiện lũ ống tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Về nhà ở, mưa lũ đã làm hư hỏng 84 ngôi nhà. Trong đó, có 13 ngôi bị thiệt hại hoàn toàn.

Về cây trồng, vật nuôi, có 1,4ha lúa bị đổ gãy và ngập; 900m2 ao cá bị lũ cuốn trôi; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết…

Về giáo dục, trường PTDT bán trú tiểu học Lượng Minh ở bản Minh Tiến bị ngập nặng. Nhà trường kịp thời sơ tán khẩn cấp học sinh lên khu vực cao hơn. Tuy nhiên, nước lũ cuốn trôi bếp nấu ăn cho học sinh và làm hư hỏng số lượng rất lớn đồ dùng học tập, sách vở học sinh…

Liên tục theo dõi, nhanh chóng cảnh báo lũ ống, lũ quét

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của huyện Tương Dương đã kịp thời chỉ đạo, ứng phó với tình huống khẩn cấp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản trong những trận lũ ống, lũ quét.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm trường PTDT bán trú tiểu học Lượng Minh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ ống tối 30/9. Ảnh CTV.

Trong đó, ngay sau khi xảy ra lũ ống vào tối 30/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Tương Dương đã thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo giúp dân, xử lý sự cố phức tạp.

Sau khu lũ rút, địa phương đã kịp thời điều động phương tiện, các lực lượng vũ trang để giúp dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống ban đầu của người dân.

Sau khi nước rút, bùn non ngập sâu, lực lượng công an và quân sự đã lập tức có mặt để hỗ trợ trường học dọn dẹp. Ảnh CTV.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Tương Dương tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện giúp dân, xử lý các sự cố về giao thông, khảo sát nắm tình hình các nguy cơ sạt lở và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hỗ trợ các xã bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các lực lượng phối hợp để tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, phòng chống dịch bệnh.

Hiện nay mưa đã ngớt, các bản bị cô lập đã thông tuyến, tuy nhiên nguy cơ sạt lở tại các vị trí vẫn còn rất cao. Ảnh CTV.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, hiện nay tại huyện Tương Dương trời đã ngớt mưa, tuy nhiên đất đá bị ngậm no nước, liên kết yếu, nên vẫn có thể gây sạt lở. Do đó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Tương Dương vẫn cần tiếp tục theo dõi để cảnh báo và có phương án phòng tránh sớm.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn