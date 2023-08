Ít nhất 7 người thiệt mạng do nước sông bất ngờ dâng cao ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 9/8 (giờ địa phương) tại đập Vẩy cá ở quận Vũ Thành, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, khi đang có hơn chục du khách chụp ảnh trên đập.

Nước sông bất giờ dâng cao khiến nhiều người bị cuốn trôi. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đến nay đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, 4 người được cứu sống. Lực lượng công an và phòng cháy chữa cháy địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn.

Clip do một số người dân có mặt tại hiện trường quay được cho thấy, trên sông có một đập nước xây theo hình vẩy cá bán nguyệt. Nước sông bất ngờ chảy xiết đã nhanh chóng tràn qua đập, khiến nhiều du khách bị cuốn trôi.

Theo chia sẻ của một chủ hàng gần nơi xảy ra vụ việc với tờ Jimu News, mực nước ở đập Vẩy cá thường ngày không cao, có rất nhiều người đến đây du ngoạn, chụp ảnh check-in. Sáng cùng ngày, nước sông bất giờ dâng cao, hiện đã không thể tiếp cận lòng sông.

Một nhân viên của Văn phòng chính quyền quận Vũ Thành cũng cho biết, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Trong khi đó, nhân viên địa phương nói với tờ Jimu News, theo thông tin sơ bộ, có 11 người đã bị nước cuốn trôi.

