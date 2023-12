Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024

Chỉ thị nêu rõ: Sản xuất trồng trọt vụ Xuân là vụ sản xuất nông nghiệp chính trong năm, quyết định trên 60% mục tiêu sản lượng lương thực cả năm. Tuy nhiên vụ Xuân năm 2024 được dự báo gặp nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết diễn biến phức tạp; việc người dân sản xuất không tuân thủ lịch thời vụ, gieo cấy quá dày, bón phân không cân đối vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Mặt khác, nguy cơ tiềm ẩn một số dịch hại như: Chuột, bệnh đạo ôn, bạc lá vi khuẩn, đen lép hạt, nhện gié... hại lúa; sâu keo mùa thu hại ngô... làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất, sản lượng cây trồng.

UBND cấp huyện phải tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2024 một cách quyết liệt

Để sản xuất vụ Xuân 2024 giành thắng lợi, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã xem nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất vụ Xuân là nhiệm vụ chính trị quan trọng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác chỉ đạo sản xuất. Căn cứ Đề án sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2024 của Sở NN&PTNT để xây dựng, bổ cứu đề án sản xuất vụ Xuân 2024 của địa phương mình phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất. Thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân cấp huyện và phân công phụ trách chỉ đạo và chịu trách nhiệm cụ thể từng xã, cụm xã, phường, thị trấn; phát động phong trào ra quân làm thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng, đắp bờ giữ nước, làm đất sớm (làm dầm, làm ải), tổ chức diệt chuột, chuẩn bị tốt ruộng làm mạ.

Cùng với đó, tổ chức chỉ đạo sản xuất một cách quyết liệt. Đặc biệt là chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm về lịch thời vụ đối với cây lúa theo từng nhóm thời gian sinh trưởng của giống, gieo mạ có che phủ nilon 100% diện tích để chống rét. Trong thời gian rét đậm, rét hại không bón thúc đạm cho mạ, hạn chế tối đa việc gieo thẳng lúa để hạn chế chết rét. Tuyệt đối không gieo trồng vào những ngày có nhiệt độ xuống dưới 150C (rét đậm, rét hại). Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở để nông dân biết và thực hiện nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống và áp dụng các giải pháp kỹ thuật hợp lý để lúa trổ trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Rà soát lại diện tích trồng lúa kém hiệu quả để xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tăng cường mở rộng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý tổng hợp sức khỏe cây trồng (IPHM), thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao,... bảo đảm an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh, kiểm tra chất lượng giống, các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp cung ứng các loại vật tư không đảm bảo chất lượng để đảm bảo tốt quyền lợi của người nông dân. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc cấp mã số vùng trồng; sử dụng thêm phương thức bán hàng trên sàn thương mại điện tử nhằm kết nối, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm...

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn xây dựng và sớm ban hành phương án phòng trừ dịch hại cây trồng, phương án chống hạn để làm cơ sở cho các địa phương thực hiện; chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện tốt công tác quản lý vật tư nông nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; ngăn chặn tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất.

Đồng thời, thành lập các đoàn công tác để phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung Đề án sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2024, xử lý các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cho người nông dân trong đầu tư sản xuất. Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ để theo dõi, nắm tình hình diễn biến của thời tiết, nhất là tình hình rét đậm rét hại và các diễn biến bất thường khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... để phục vụ tốt cho sản xuất, tránh tình trạng khan hiếm, đội giá vật tư nông nghiệp khi nhu cầu người dân tăng cao. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình và kết quả sản xuất vụ Xuân năm 2024 báo cáo UBND tỉnh và Bộ NN&PTNT.

Tăng cường tuyên truyền để nông dân nắm bắt kịp thời diễn biến của thời tiết, lịch thời vụ và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Xuân

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với Báo Nghệ An, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống truyền thanh, truyền hình cơ sở... xây dựng các chương trình hướng dẫn, khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch thời vụ, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn đề ra.

Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương tăng cường thời lượng và thời điểm phát sóng thích hợp để tuyên truyền cho nông dân nắm bắt kịp thời diễn biến của thời tiết bất thường, lịch thời vụ và các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ xuân... giúp người dân chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra.

Đồng thời, xây dựng các phóng sự về những mô hình sản xuất nông nghiệp mới ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn; kịp thời đưa tin biểu dương những địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, các tổ chức, cá nhân điển hình trong sản xuất; đồng thời có những phản ánh đối với những địa phương làm chưa tốt để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Sở Công Thương phối hợp với Sở NN&PTNT chỉ đạo các Công ty thuỷ điện trên địa bàn tỉnh điều tiết xả nước phù hợp, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất vụ Xuân 2024; hỗ trợ kết nối tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương để chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật đã khẳng định có hiệu quả tại Nghệ An, đồng thời tiếp tục tổ chức nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất...

Tại Chỉ thị này, UBND tỉnh đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội vận động các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất vụ Xuân; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người nông dân chuyển biến nhận thức và thay đổi tư duy trong sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ cao, sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, từng bước thực hiện mục tiêu chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

