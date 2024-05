Hưng Nguyên (Nghệ An): Xã Hưng Tân đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An Võ Thị Nhung và Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Nguyễn Trường Giang trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Hưng Tân.



Hưng Tân là địa phương có truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Người dân Hưng Tân luôn cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; anh dũng kiên cường trong chiến đấu, có nhiều thành tích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nơi đây là ngọn cờ đầu của phong trào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.

Trong khói lửa chiến tranh, nhân dân Hưng Tân sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, nhường nhà ở cho các cơ quan của tỉnh Nghệ An, của huyện Hưng Nguyên, trường cấp 3 Hưng Nguyên và đồng bào thành phố Vinh về sơ tán, công tác, học tập. Với những đóng góp xuất sắc, Hưng Tân trở thành xã đầu tiên của huyện Hưng Nguyên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong suốt quá trình 70 năm xây dựng và phát triển, cán bộ và nhân dân xã Hưng Tân đã đoàn kết một lòng, biết tận dụng tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để đổi mới vươn lên, đánh dấu bước chuyển mình rõ nét và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Xã tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường. Chỉ đạo xây dựng những cánh đồng lớn, sản xuất lúa gạo chất lượng cao hiệu quả.

Là xã hằng năm, cung cấp lớn lượng lương thực, thực phẩm cho thị trường và thành phố Vinh gồm các đặc sản như: Gạo, dưa chuột, tỏi, bí xanh và rau màu các loại. Bánh cà Hưng Tân đạt sản phẩm OCOP 3 sao, xã có làng nghề rượu truyền thống. Hiện nay, xã có 150 gia trại; mô hình nuôi ốc bươu đen; ấp trứng và cung cấp giống gia cầm cho cả địa bàn rộng lớn. Toàn xã xây dựng được 25 vườn mẫu, phong trào trồng cây hoa cây cảnh phát triển mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.



Với lợi thế là địa bàn gần phụ cận thành phố Vinh nên nghành nghề, dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh, phát triển. Người dân Hưng Tân luôn nhạy bén, hiện toàn xã có gần 400 người đi xuất khẩu lao động ở những nước có tiềm năng, hằng năm gửi về một lượng ngoại tệ rất lớn để xây dựng quê hương.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 58,9 triệu đồng/người/năm; năm 2023 đạt 63 triệu đồng/người/năm. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, toàn xã đã huy động được 108 tỷ đồng. Trong đó, đã vận động nhân dân hiến trên 50 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi...

Ông Nguyễn Trường Giang - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu tại buổi lễ.



Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, diện mạo làng quê đổi mới, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã góp phần hun đúc đặc trưng con người Hưng Tân “năng động, nghĩa tình, mến khách”.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước được đảm bảo, trở thành điển hình toàn quốc về đảm bảo an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ 15 năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, Hưng Tân đã trở thành điểm sáng của tỉnh trong xây dựng NTM. Bài học đoàn kết, lấy dân làm gốc đã phát huy hiệu quả rõ nét ở Hưng Tân. Từ xã đầu tiên của Hưng Nguyên đạt chuẩn NTM vào năm 2014; năm 2019 trở thành xã NTM đẹp nhất tỉnh Nghệ An và đến nay Hưng Tân lại đi đầu toàn huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và đang tiếp tục nỗ lực nâng cao các tiêu chí để hướng đến NTM thông minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Tân đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua.

Cơ sở hạ tầng được xã NTM kiểu mẫu Hưng Tân tập trung đầu tư tạo nên diện mạo khang trang “xanh, sạch, đẹp”.



Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp lại đơn vị hành chính, xã Hưng Tân sẽ sáp nhập với xã Hưng Thông thành một đơn vị hành chính mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ và chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ đó đồng thuận cao về sáp nhập đơn vị hành chính.

Lãnh đạo huyện tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hưng Tân hôm nay sẽ tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hưng Thông xây dựng một xã mới phát triển nhanh và bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: Báo Xây Dựng