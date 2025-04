Hỗn chiến trong khu vui chơi, một thiếu niên đâm 4 người thương vong

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Hà Minh Trí (SN 2009, ngụ Đức Huệ, Long An) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Hình ảnh 2 nhóm hỗn chiến trong khu vui chơi giải trí.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 6/4, Trí và khoảng 10 người trong nhóm từ huyện Đức Huệ đến khu giải trí N.L (ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) vui chơi. Tại đây nhóm Trí nảy sinh mâu thuẫn với nhóm khoảng 8 người của anh Đặng H.T. (SN 1999, ngụ Thạnh Hóa, Long An).

Anh T. bị Trí đâm tử vong trong vụ hỗn chiến.

Hai nhóm xông vào ẩu đả gây náo loạn. Trí móc dao bấm thủ trong người ra đâm loạn xạ khiến anh T. tử vong tại chỗ. Nhóm của Trí còn khiến 3 người gồm: P.M.K. (SN 2000), N.Q.K. (SN 2006) và L.Q.V. (SN 2007) bị thương tích phải nhập viện chữa trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thuận Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Trí cùng những đối tượng tham gia hỗn chiến đưa về trụ sở làm rõ.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn