HLV Park Hang Seo tự tin trước bán kết AFF Cup: 'Tôi chưa từng thua Indonesia'

"Từ ngày được bổ nhiệm, tôi chưa từng thua họ. Indonesia là đội bóng khó bị đánh bại nhưng đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng", HLV Park Hang Seo phát biểu sau khi đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022 và xác định được đối thủ là Indonesia.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: "Truyền thống hay các thống kê mang tính lịch sử, kỷ lục là những điều hay nhưng yếu tố này luôn có thể bị phá vỡ. Đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia nhiều lần trước và sau khi HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đội bóng này và đều có thể chiến thắng ở bất kỳ hoàn cảnh nào".

Ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên sân khách. Việc thi đấu ở Indonesia có thể mang tới nhiều sức ép cho thầy trò HLV Park Hang Seo cả trong lẫn ngoài sân đấu. Dù vậy, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam không lo lắng.

HLV Park Hang Seo không lo lắng chuyện an ninh tại Indoneisa.

"Tôi nghĩ rằng những sự uy hiếp và đe doạ không được xảy ra trong bóng đá. Đội tuyển Thái Lan cũng bị uy hiếp ở đây và việc này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Tuy nhiên, tôi không lo lắng. Khi phải thi đấu trên sân khách thì có áp lực là đương nhiên thôi. Các cầu thủ của chúng tôi có kinh nghiệm và đủ năng lực khắc phục vấn đề này. Tôi sẽ dặn dò cầu thủ không quá hưng phấn và giữ được tâm lý ổn định", HLV Park Hang Seo nói.

Ông Park nhắc lại việc đội tuyển Thái Lan cũng vừa gặp uy hiếp về mặt an ninh trong trận làm khách ở Indonesia. Xe buýt chở đội tuyển Thái Lan bị một nhóm CĐV Indonesia vây hãm, đập phá và ném đá trên đường di chuyển vào sân trước trận đấu. Đây là sự cố an ninh nguy hiểm nhưng may mắn không có có thành viên nào của đội tuyển Thái Lan gặp nguy hiểm.

Nhận xét về các trận đấu ở vòng bảng, HLV Park Hang Seo nói: "Chúng ta ở bảng B và có được vị trí đầu bảng. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cầu thủ. Ở trận đấu gặp đội tuyển Singapore, kết quả là hoà 0-0, sân cỏ nhân tạo ở đây khiến tôi lo chấn thương cho cầu thủ. Tôi thay đổi khá nhiều vị trí, chỉ riêng trận này là chúng tôi không đạt được mục tiêu. Các trận còn lại thì đội đạt được mục tiêu và đội tuyển Việt Nam chưa thua bàn nào".

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: Báo VTC News