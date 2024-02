HĐND tỉnh bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, sinh năm 1977, quê quán tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng công an Thị xã Ba Đồn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Năm 2021, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Từ tháng 12/2023, Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.