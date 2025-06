Hậu 'chia tay' Elon Musk, xe điện bị Tổng thống Trump thất sủng

Thực tế, ông Donald Trump chưa từng là một người ủng hộ xe điện, nếu so với vị Tổng thống tiền nhiệm Biden. Sự ủng hộ của ông trong thời gian gần đây đối với các mẫu ôtô điện dường như chỉ nhằm thể hiện tình cảm của ông dành cho "First buddy" Elon Musk. Ảnh: New York Post.