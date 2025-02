Hành động hỗn hào với người đàn ông tật nguyền, 2 thanh niên được dự đoán sớm "lên phường"

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Trong đoạn clip, một người đàn ông tật nguyền đang di chuyển bằng xe lăn trên đường thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm từ phía sau tiến tới, tát mạnh vào đầu. Trái với sự bất ngờ của người đàn ông tội nghiệp là thái độ đùa giỡn, cợt nhả của 2 thanh niên.

Sự việc xảy ra lúc 16 giờ 12 phút ngày 16/2, được camera hành trình của một xe ô tô ghi lại.

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông tật nguyền bị 2 thanh niên tát mạnh vào đầu.

Trên mạng xã hội, ai nấy đều bức xúc khi chứng kiến hành động hỗn hào của 2 nam thanh niên:

- "Người ta bị tàn tật còn chưa đủ khổ hay sao mà còn làm như vậy?".

- "Hết nói, dự đoán 2 cháu sẽ sớm "lên phường" thôi, pháp luật sẽ dạy lại các cháu".

- "Tội nghiệp chú quá, mong lực lượng chức năng sớm xử lý 2 thanh niên này".

Được biết, sự việc nói trên xảy ra trên đường Hồ Văn Nhánh (hướng từ QL60 ra đường Ấp Bắc), TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, sự việc đang được lực lượng CSGT công an TP. Mỹ Tho xác minh cụ thể để có hướng xử lý.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn