Hàng trăm hộ dân Nghệ An được hỗ trợ vì ảnh hưởng 'hố tử thần'

Một "hố tử thần" tại xã Châu Hồng. Ảnh: Người dân cung cấp.



Ngày 14/3, ông Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đến nay, đã có 447 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt lún ở xã Châu Hồng được nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền 10,4 tỷ đồng.



Từ năm 2020 - 2022, trên địa bàn xã Châu Hồng liên tục xảy ra hiện tượng sụt lún đất, nứt nẻ nhà cửa và giếng nước bị khô cạn. Các điểm sụt lún đất có diện tích khoảng 25-30m, sâu 1,5 - 2,5m xuất hiện ở ruộng, vườn và nhà của người dân.



Trong khi đó, tình trạng nứt nẻ nhà cửa diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến cả trường học, bưu điện và trụ sở UBND xã.



Tháng 8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý các vấn đề liên quan đến tình trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa, giếng cạn nước ở xã Châu Hồng. Đồng thời kiểm định, đánh giá công trình bị ảnh hưởng và có phương án hỗ trợ cho người dân.



UBND huyện Quỳ Hợp sau đó đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ để khắc phục, sửa chữa nhà ở, công trình bị ảnh hưởng. Kết quả kiểm tra, có tổng số 449 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sụt lún.

"Hố tử thần" rộng 10m, sâu hoắm tại nhà chị Lê Thị Nga (bản Na Hiêng, xã Châu Hồng). Ảnh: Phạm Tâm.



Tổ công tác đã tính toán, hỗ trợ được 447 hộ với tổng số tiền phải chi trả hơn 10,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đều do Công ty CP Tân Hoàng Khang (doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn) chi trả.



Cụ thể, trong đợt 1 vào đầu tháng 5/2022, Công ty CP Tân Hoàng Khang đã hỗ trợ 64 hộ dân khắc phục, sửa chữa với số tiền là 3,48 tỷ đồng.



Tuy nhiên, thời điểm đó phía công ty và người dân tự thỏa thuận mức hỗ trợ không thông qua chính quyền. Do vậy, hiện nay tổ công tác vẫn đang rà soát, tính toán lại mức hỗ trợ mà 64 hộ đã nhận.



Trong đợt 2, Công ty CP Tân Hoàng Khang chi tiền hỗ trợ cho 383 hộ dân, với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.



Ngoài các trường hợp nói trên, có 222 hộ khác đang có đơn đề nghị được hỗ trợ. Tuy nhiên, qua rà soát, chỉ có 67/222 hộ trong khu vực bị ảnh hưởng. UBND huyện Quỳ Hợp đang đề nghị Công ty CP Tân Hoàng Khang xem xét hỗ trợ cho 67 hộ này.



Theo ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, trong số 447 hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ thì hộ nhiều nhất được nhận 300 triệu đồng, hộ bị ảnh hưởng ít nhất được nhận 5 triệu đồng.



Theo ông Hóa, hiện vẫn còn 2 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường. Lý do là 2 hộ này yêu cầu bồi thường số tiền lớn hơn so với tính toán thiệt hại.



Xã Châu Hồng được xem là "thủ phủ" khoáng sản với 12 doanh nghiệp khai thác khoáng sản, bao gồm 5 doanh nghiệp khai thác quặng, 7 doanh nghiệp khai thác đá.



Nguyên nhân ban đầu tình trạng sụt lún, xuất hiện các "hố tử thần" được xác định là do việc khai thác khoáng sản làm hạ thấp mực nước ngầm trong lòng đất.





Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo GD&TĐ