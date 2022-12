Hai nghệ sĩ Việt khiến khán giả bất bình năm 2022

Jack

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997 tại Bến Tre. Anh nổi tiếng trong khoảng 3 năm trở lại đây với dòng nhạc và phong cách mang hơi hướng bình dân, dễ tiếp cận khán giả đại chúng.

Năm 2020, Jack từng khiến nhiều người sốc vì hành động giơ ngón tay giữa trên mạng xã hội. Đầu năm 2022, một tài khoản trên mạng xã hội tố cáo Jack “bắt cá nhiều tay”.

Ngay sau đó, hotgirl Thiên An – cô gái từng đóng chung MV với Jack cũng tiết lộ mình đã có con với nam ca sĩ. Trong bài đăng của mình trên trang cá nhân, Thiên An lên tiếng để bảo vệ bản thân và sự thật cho con của mình. Một chi tiết gây chú ý trong bài đăng của Thiên An chính là cách cư xử của Jack trong quá trình cô mang thai và sinh con: ‘Mỗi tháng, mẹ của anh sẽ nhờ người gửi cho mình 5 triệu để lo cho con. Nhưng mình buồn, cái mình cần không phải tiền mà là sự quan tâm’.

Tiếp theo đó, cô gái thứ 3, thứ 4 cũng lên mạng xã hội úp mở chuyện nam ca sĩ này cùng lúc ‘qua lại’ tình cảm với họ trong khi họ không hề biết sự tồn tại của nhau.

Trái với sự mong đợi của các cô gái và công chúng, Jack giữ im lặng. 3 ngày sau, anh mới chia sẻ tâm thư dài hơn 600 chữ. Tuy nhiên, đông đảo dân mạng bức xúc, cho rằng giọng điệu của Jack thiếu chân thành, bởi những người bị tổn thương nhất trong lùm xùm này là mẹ con Thiên An lại không nhận được lời xin lỗi.

Hữu Tín

Hữu Tín (sinh năm 1987, ngụ TP.HCM) là một trong những diễn viên hài trưởng thành từ sân khấu kịch của bà bầu Hồng Vân. Hữu Tín được nhiều người biết đến sau khi giành quán quân Cười xuyên Việt năm 2016 cùng nhóm hài X-Pro.

Theo điều tra, ngày 11/6, Công an quận 8 kiểm tra một căn hộ ở chung cư Giai Việt, phường 5. Lúc đó, cảnh sát phát hiện Hữu Tín cùng Nguyễn Hoàng Phi và 4 người khác có mặt tại căn hộ.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng ghi nhận Tín, Phi cùng một người khác dương tính với ma túy. Tại hiện trường, công an thấy một đĩa sành chứa ma túy và 2 gói nylon đựng 11 viên ma túy.

Ngày 17/11, Viện kiểm sát nhân dân quận 8 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hữu Tín (diễn viên Hữu Tín) ra Tòa án nhân dân quận 8 để xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam